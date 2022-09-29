Homem é flagrado carregando portão de casa após furto em Vila Velha

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento que um criminoso foi flagrado andando no meio da rua, na madrugada desta quinta-feira (29), carregando nas costas um portão de alumínio furtado de uma casa no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

Moradores acionaram a Polícia Militar e contaram que viram quando o suspeito furtou o portão e fugiu em direção à região da Terceira Ponte. Alcançado pelos militares, o homem acabou preso.

O dono da casa mencionada pelos moradores foi chamado e confirmou ser da residência dele o portão que estava com o homem. O suspeito se negou a dar o nome aos policiais e tentou fugir, mas foi contido pelos militares e levado à Delegacia Regional do município.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de dano qualificado e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado plantonista, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).