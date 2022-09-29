Ex-aluno que invadiu escola em Vitória e o pai dele são indiciados

Fachada da escola Eber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (29) que concluiu a investigação do ataque a uma escola de Jardim da Penha e que indiciou tanto o jovem de 18 anos, quanto o pai dele. O rapaz invadiu a unidade escolar armado com armas brancas.

O inquérito foi encaminhado à Justiça no último dia 16. No entanto, após encaminhamento ao Judiciário, o Ministério Público do Espírito Santo decidiu que não havia elementos suficientes para denunciar o pai do rapaz. O MPES denunciou apenas o ex-aluno por tentar contra a vida de cinco pessoas, sendo duas crianças de 10 anos, e por constranger uma sexta criança.

ENTENDA

O pai foi indiciado pela Polícia Civil por fraude processual. Isso porque, durante as investigações, testemunhas relataram que ele, que é policial militar, teria destruído o celular do filho. O suposto ato teria acontecido em frente à Delegacia Regional de Vitória, para onde o jovemfoi levado após a invasão à escola. No entanto, o aparelho nunca foi encontrado.

"Agora, o pai pode até responder se forem apresentados fatos novos", explicou a delegada Fernanda Diniz, que respondia pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) à época dos fatos (o caso ficou sob investigação da DHPM porque havia vítimas do sexo feminino).

INDICIAMENTO DO EX-ALUNO

PLANEVAJA ATAQUE DESDE 2019

O MPES denunciou o jovem por homicídio tentado quatro vezes, contra quatro pessoas adultas (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II quatro vezes, Código Penal), por homicídio tentado contra uma menor de 14 anos (artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e IX c/c art. 14, II) e ainda por constrangimento praticado contra uma sexta vítima, uma criança (art. 129, §7º e art. 146, §1º). Detido no dia do ataque, Henrique Lira Trad está, atualmente, preso no Centro de Detenção Provisório (CDP) de Guarapari.

RELAÇÃO COM AUTOR DE ATAQUE NA BAHIA

Correção Foi corrigida a informação sobre as sanções que incorreu o jovem. Segundo denúncia do MPES, o jovem foi denunciado quatro vezes por homicídio tentado (contra quatro adultos), uma vez por homicídio tentado contra uma criança menor de 14 anos, e ainda por constrangimento a uma outra criança também menor de 14 anos.