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Cidade de Barreiras

Adolescente invade escola, atira contra alunos e mata estudante na BA

Rapaz armado com um revólver e armas brancas invadiu colégio municipal e matou uma aluna cadeirante na manhã desta segunda-feira (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2022 às 12:01

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 12:01

Um adolescente armado com um revólver e armas brancas invadiu uma escola, atirou contra estudantes e matou uma aluna na manhã desta segunda-feira (26), na cidade de Barreiras, no interior da Bahia.
A vítima do ataque foi identificada como Geane de Silva de Brito. Ela tinha 19 anos, era aluna da escola e cadeirante.
O caso aconteceu por volta das 7h20 desta segunda na Escola Municipal Eurides Sant'Anna, unidade de ensino militarizada e gerida em parceria entre a Polícia Militar da Bahia e a Prefeitura de Barreiras.
Ataque aconteceu na Escola Municipal Eurides Sant'Anna, na cidade de Barreiras (BA), nesta segunda-feira (26)
Ataque aconteceu na Escola Municipal Eurides Sant'Anna, na cidade de Barreiras (BA), nesta segunda-feira (26) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Barreiras
Em nota, a Polícia Militar informou que o jovem pulou o muro da escola e atingiu a estudante com golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo. A vítima morreu no local.
Na tentativa de fuga, o autor dos disparos foi atingido por um tiro que partiu de outra pessoa.
O atirador foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Segundo a polícia, foram encontrados com o jovem um revólver calibre 38, duas armas brancas e um objeto que aparenta ser uma bomba caseira. O material foi apreendido.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia, que confirmou que o autor dos disparos é menor de idade e já foi apreendido.
Em nota, a Prefeitura de Barreiras classificou o caso de "inesperada tragédia". Também informou que está prestando apoio e assistência aos estudantes e familiares e se solidarizou com a família da aluna assassinada.

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