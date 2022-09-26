Adolescente invade escola, atira contra alunos e mata estudante na BA

Um adolescente armado com um revólver e armas brancas invadiu uma escola, atirou contra estudantes e matou uma aluna na manhã desta segunda-feira (26), na cidade de Barreiras, no interior da Bahia

A vítima do ataque foi identificada como Geane de Silva de Brito. Ela tinha 19 anos, era aluna da escola e cadeirante.

O caso aconteceu por volta das 7h20 desta segunda na Escola Municipal Eurides Sant'Anna, unidade de ensino militarizada e gerida em parceria entre a Polícia Militar da Bahia e a Prefeitura de Barreiras.

Ataque aconteceu na Escola Municipal Eurides Sant'Anna, na cidade de Barreiras (BA), nesta segunda-feira (26) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Barreiras

Em nota, a Polícia Militar informou que o jovem pulou o muro da escola e atingiu a estudante com golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo. A vítima morreu no local.

Na tentativa de fuga, o autor dos disparos foi atingido por um tiro que partiu de outra pessoa.

O atirador foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a polícia, foram encontrados com o jovem um revólver calibre 38, duas armas brancas e um objeto que aparenta ser uma bomba caseira. O material foi apreendido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia, que confirmou que o autor dos disparos é menor de idade e já foi apreendido.