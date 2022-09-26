Atentado em escola na Rússia mata 13 pessoas, 7 delas crianças

Um atirador vestindo uma camisa estampada com uma suástica matou 13 pessoas, incluindo sete crianças, antes de se suicidar em uma escola na Rússia nesta segunda-feira (26), afirmam investigadores da polícia russa.

O crime ocorreu em Izhevsk, capital da região da Udmúrtia, cerca de 970 quilômetros a leste de Moscou. Investigadores afirmaram à agência de notícias estatal, Tass, que o agressor estava armado com duas pistolas e tinha uma grande quantidade de munição.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022

Professores e seguranças estão entre as seis vítimas adultas do atentado. Outras 21 pessoas ficaram feridas, 14 delas crianças, segundo o Ministério do Interior.

O Comitê de Investigação da Rússia, que investiga crimes graves no país, afirma que o atirador usava ainda uma balaclava. Nem a sua identidade, nem a motivação do ataque haviam sido estabelecidas até o início desta tarde.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o presidente russo Vladimir Putin qualificou o ocorrido como um "ato terrorista desumano". "O presidente chora profundamente pela morte de funcionários e crianças nesta escola", disse.

Nazi terror attack on a school in Izhevsk (Russia), a fascist with a swastika on his chest, killed 15 people, 5 of them children.



This is what the West is funding and arming Ukraine with, Daesh-style Nazi terrorism. #Rusya #Russians #Ukraina #AntiNazi pic.twitter.com/RmLuAIP3oh — Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) September 26, 2022

A Rússia foi palco de uma série de atentados em escolas recentemente. Em maio do ano passado, um atirador de 19 anos matou sete crianças e dois adultos na cidade de Kazan, a 827 km de Moscou.