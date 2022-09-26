Jovem é ferido com facadas no pescoço em Cariacica

Um jovem de 22 anos teve o pescoço cortado em um ataque que aconteceu na madrugada desse domingo (25), no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Ferido, ele precisou ser levado a um hospital público em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado. Até a manhã desta segunda-feira (26), nenhum suspeito do crime havia sido detido.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Havia um indivíduo com ferimentos de arma branca no pescoço. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Ninguém foi detido em flagrante pela PM", disse.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada."
A corporação também reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), "que é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar". No site oficial, é possível enviar fotos e vídeos. Todas as informações registradas são investigadas pela PC.