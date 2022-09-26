Professor do ES é preso por gravar vídeos abusando de crianças

O homem detido em Recife se hospedou na casa do homem preso nesta segunda-feira (26), em Guarapari. As investigações mostram que, enquanto estiveram juntos, abusaram sexualmente de crianças, inclusive registrando os crimes em vídeo.

"A Seme ressalta que o professor já foi demitido do vínculo temporário e que já foi aberto Processo Administrativo Disciplinar com vistas à demissão do vínculo efetivo. A Seme informa, ainda, que as aulas acontecem normalmente no dia de hoje (26)", finaliza o texto.