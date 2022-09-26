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Operação Xeque-Mate

Professor do ES é preso por gravar vídeos abusando de crianças

Investigações da Polícia Federal mostram que o indivíduo e outro homem, de Recife (PE), abusavam de menores de idade, gravavam as cenas e compartilhavam na internet
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 set 2022 às 07:45

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 07:45

Professor é preso por gravar vídeos íntimos com crianças no Espírito Santo Crédito: Polícia Federal
A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (26), em Guarapari, um professor de 34 anos que atuava na produção, divulgação, transmissão e armazenamento de imagens e vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Além do mandado de prisão preventiva, foram executados dois mandados busca e apreensão no município. O homem não teve o nome divulgado.
A PF também esteve em duas escolas municipais de Cariacica – onde o professor dava aulas – para o cumprimento de outros dois mandados de busca e apreensão.
De acordo com a Polícia Federal, o investigado responderá por estupro de vulnerável e pela prática do delito de transmitir e/ou armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas somadas podem levar a mais de 20 anos de prisão.
Professor é preso por gravar vídeos íntimos com crianças no Espírito Santo Crédito: Polícia Federal

ABUSAVA DE CRIANÇAS E GRAVAVA

As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal a partir da prisão de outro abusador, em Recife (Pernambuco), no último dia 12 de setembro. A análise do material apreendido levou a identificação de outros abusadores que frequentemente produziam, compartilhavam e armazenavam esse tipo de material.
O homem detido em Recife se hospedou na casa do homem preso nesta segunda-feira (26), em Guarapari. As investigações mostram que, enquanto estiveram juntos, abusaram sexualmente de crianças, inclusive registrando os crimes em vídeo.
A Polícia Federal destaca que o objetivo da ação desta segunda-feira (26), além do cumprimento das medidas judiciais mencionadas é colher elementos de prova que identifiquem outros suspeitos que possam estar envolvidos em crimes desta natureza.

PROFESSOR DEMITIDO 

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Cariacica (Seme) informa que tomou conhecimento do fato na manhã desta segunda-feira (26) com a presença da Polícia Federal nas escolas. Informa, ainda, que o professor possui dois vínculos com o município, um por designação temporária e outro efetivo.
"A Seme ressalta que o professor já foi demitido do vínculo temporário e que já foi aberto Processo Administrativo Disciplinar com vistas à demissão do vínculo efetivo. A Seme informa, ainda, que as aulas acontecem normalmente no dia de hoje (26)", finaliza o texto. 

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