Organizada do Atlético-MG faz 'operação' para repreender jogadores na balada

Zaracho declarou que estava jantando com a família Crédito: Pedro Souza / Atletico

O zagueiro do Atlético-MG Júnior Alonso, que está com a seleção paraguaia na Europa, usou as redes sociais para defender o atacante Matías Zaracho após abordagem de torcedores em um bar de Belo Horizonte . Por meio da postagem "Força Zaracho", ele defendeu o direito do companheiro de ter uma vida normal quando não está jogando profissionalmente.

Em má fase no Brasileiro , o time mineiro vem sofrendo pressão dos torcedores por uma reabilitação imediata na competição. Zaracho acabou tendo de dar explicações a integrantes da organizada Galoucura na noite desta terça-feira (21) instantes depois de a uniformizada anunciar que adotaria o "disk balada" a fim de flagrar atletas na noite da capital mineira. A intenção da operação seria fazer cobranças em relação ao momento atual do clube.

Um dos líderes do elenco, Júnior Alonso saiu em defesa do companheiro quando soube da ação dos torcedores. "Força Zaracho. Além de futebolistas, somos seres humanos, com defeitos e virtudes, com familiares por trás", escreveu em sua postagem.

O zagueiro lembrou também que no ano passado, este mesmo grupo de jogadores deu muitas alegrias à torcida mineira. "Assim como no ano passado ganhamos títulos importantes e desfrutamos todos juntos, não é porque não estamos ganhando neste momento que não podemos ao menos compartilhar com familiares e amigos um jantar. Todos estamos juntos nisso, amigo!", completou o defensor atleticano.

Alvo do protesto, Zaracho se manifestou sobre o episódio. O atacante disse estar sempre pronto para uma cobrança, mas alegou que estava em um jantar com parentes da Argentina e disse ter bebido somente água. Torcedores presentes, porém, contestaram a versão do atleta.

para esclarecer as coisas...

Eu estava prestes a comer com minha família que veio da Argentina. Eu estava bebendo água e vivendo um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. posso ser cobrado? Sim!! mas por outro lado minha familia ficou assustada. — Matias Zaracho (@zarachomatiasf1) September 21, 2022

Essa não é a primeira vez que os fãs atleticanos utilizam essa estratégia neste ano. Após a derrota para o Goiás, no fim do mês passado, um episódio parecido aconteceu na porta do CT do clube. Dirigentes e atletas tiveram que dar explicações sobre a queda de rendimento da equipe.