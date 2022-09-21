Em jogo decisivo, Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela Série B

Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21) Crédito: Alexandre Loureiro / Cruzeiro

Cruzeiro e Vasco. Não se trata de uma final, mas sim, de um momento crucial para os clubes que entram em campo às 21h desta quarta-feira (21), em partida válida pela 31ª rodada do O Mineirão, em Belo Horizonte , será palco de uma grande decisão para. Não se trata de uma final, mas sim, de um momento crucial para os clubes que entram em campo às 21h desta quarta-feira (21), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série B.

Do lado mineiro, o clube celeste tem a chance de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. Já para o Gigante da Colina, o resultado será importante para se firmar no G-4 e também buscar o retorno à elite do Brasileirão.

COMO CHEGA O CRUZEIRO

O Cruzeiro, que já acumulou 65 pontos, e matematicamente, só precisa de uma vitória para se firmar na Série A 2023. Líder isolado da segunda divisão, o clube será embalado por um Mineirão lotado - mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, contando ainda com a presença do gestor Ronaldo Fenômeno, crucial para a remontada do clube.

O treinador Paulo Pezzolano teve dois desfalques de última hora no time titular. Matheus Bidu não jogará por questões pessoais e Jajá fica de fora por conta de uma pancada na coxa esquerda. Portanto, essa deve ser a escalação cruzeirense para o duelo desta noite: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Geovane Jesus (Wesley Gasolina), Bruno Rodrigues, Luvannor (Marquinhos Cipriano) e Daniel Jr.; Edu.

Pendurados: Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Paulo Pezzolano, Rafa Silva, Rafael Cabral, Stênio e Zé Ivaldo.

COMO CHEGA O VASCO

O Gigante da Colina viaja com a dura missão de vencer o melhor clube da Série B, além de enfrentar a sua péssima fase em jogos longe do Rio de Janeiro . O Vasco vem de sete derrotas seguidas jogando como visitante e precisa de pelo menos um empate para poder respirar na 4ª colocação da tabela, onde tem 48 pontos, seguido de perto pelo Londrina, que acumula 45 e joga no próximo sábado (23) contra a Ponte Preta. Vale lembrar que Vasco e Londrina terão um confronto direto na 32ª rodada, jogando em São Januário.

O time do treinador Jorginho não deve fazer mudanças no elenco que enfrentou o Naútico na última rodada. Mas o clube carioca tem a preocupação de ir para a partida com oito atletas pendurados, cinco do time titular. Além disso, o Vasco não conta com Palacios, com dor na coxa direita, já Riquelme e Gabriel Dias se recuperam de cirurgia.

O Vasco deve ir a campo com: Thiago Rodrigues; Leo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, e Paulo Victor; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel.

Pendurados: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Boza, Quintero, Matheus Barbosa, Andrey, Nenê e Alex Teixeira.