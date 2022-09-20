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Copa do Brasil

Jogo decisivo da final entre Flamengo e Corinthians será no Maracanã

Sorteio da CBF na manhã desta terça-feira (20) definiu a ordem dos jogos da grande final da Copa do Brasil. Primeira partida será em São Paulo e o jogo da taça acontece no maior palco do futebol brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2022 às 11:43

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:43

Sorteio na manhã desta terça-feira definiu o mando de campo das finais
Sorteio na manhã desta terça-feira definiu o mando de campo das finais Crédito: Reprodução / CBF TV
Tem dia, lugar e tem hora! Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os horários e mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos. As torcidas de Flamengo e Corinthians já se preparam para o clássico nacional. Confira como ficou a definição da competição.

QUARTA-FEIRA (12/10)

  • Corinthians x Flamengo 
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h45

QUARTA-FEIRA (19/10)

  • Flamengo x Corinthians 
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h45
O grande campeão fatura R$ 60 milhões e o vice embolsa R$ 25 milhões. Até aqui, os dois clubes já acumularam R$ 16,8 milhões em premiações por terem avançado nas fases anteriores.

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