Jogo decisivo da final entre Flamengo e Corinthians será no Maracanã

Tem dia, lugar e tem hora! Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os horários e mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos. As torcidas de Flamengo e Corinthians já se preparam para o clássico nacional. Confira como ficou a definição da competição.
QUARTA-FEIRA (12/10)
- Corinthians x Flamengo
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h45
QUARTA-FEIRA (19/10)
- Flamengo x Corinthians
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h45
O grande campeão fatura R$ 60 milhões e o vice embolsa R$ 25 milhões. Até aqui, os dois clubes já acumularam R$ 16,8 milhões em premiações por terem avançado nas fases anteriores.