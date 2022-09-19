Vini Jr. dançou e respondeu! Agora é hora das entidades punirem os racistas

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, neste domingo (18), em jogo que fechou a sexta rodada do Campeonato Espanhol. Desta vez o clássico esteve cercado por um lamentável caso de racismo
contra o atacante brasileiro Vinícius Jr.
Dias antes da partida, o empresário Pedro Bravo criticou as danças que o atacante brasileiro faz para comemorar seus gols. No programa de televisão “El Chiringuito”, o agente disparou sua crítica racista. “Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”.
Como vemos em boa parte do mundo, comentários extremistas ou preconceituosos quando realizados em plataformas de grande alcance midiático só servem para abrir a tampa do esgoto e incentivar o que de pior pode vir de um ser humano. Minutos antes da bola rolar no clássico, dezenas de torcedores do Atlético de Madrid entoaram cânticos em que chamavam Vinícius Júnior de macaco.
Está bem claro que não é a dança que incomoda. O que incomoda é o brilho e o sucesso de um jovem negro, e como ele se expressa. Vini Jr. respondeu da melhor forma possível: em campo com seu talento e com um posicionamento necessário em suas redes sociais. Na vitória do Real Madrid, Rodrygo marcou um gol e comemorou sambando com Vini Jr. Dançaram na cara dos racistas.
Entretanto, toda a repercussão não pode parar por aí. É preciso que os racistas sejam identificados e punidos. Que esse ataque ao Vinícius Jr. não se torne mais um caso qualquer.
Até o momento, LaLiga informou que vai denunciar o racismo
da torcida do Atlético de Madrid contra Vinícius Júnior, do Real Madrid ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol e à Comissão Antiviolência do Estado. Já o prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declarou que espera que os torcedores sejam identificados e suspensos dos estádios de futebol na Espanha. Vamos aguardar.