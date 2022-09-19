Vini Jr. dançou e respondeu! Agora é hora das entidades punirem os racistas

Vini Jr e Rodrygo dançaram para comemorar gol do Real Madrid na vitória sobre o Atlético de Madrid Crédito: Antonio Villalba/Real Madrid

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, neste domingo (18), em jogo que fechou a sexta rodada do Campeonato Espanhol. Desta vez o clássico esteve cercado por um lamentável caso de racismo contra o atacante brasileiro Vinícius Jr.

Dias antes da partida, o empresário Pedro Bravo criticou as danças que o atacante brasileiro faz para comemorar seus gols. No programa de televisão “El Chiringuito”, o agente disparou sua crítica racista. “Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”.

Como vemos em boa parte do mundo, comentários extremistas ou preconceituosos quando realizados em plataformas de grande alcance midiático só servem para abrir a tampa do esgoto e incentivar o que de pior pode vir de um ser humano. Minutos antes da bola rolar no clássico, dezenas de torcedores do Atlético de Madrid entoaram cânticos em que chamavam Vinícius Júnior de macaco.

Torcedores do Atlético de Madrid chamaram Vini Jr de macaco Crédito: Reprodução

Está bem claro que não é a dança que incomoda. O que incomoda é o brilho e o sucesso de um jovem negro, e como ele se expressa. Vini Jr. respondeu da melhor forma possível: em campo com seu talento e com um posicionamento necessário em suas redes sociais. Na vitória do Real Madrid, Rodrygo marcou um gol e comemorou sambando com Vini Jr. Dançaram na cara dos racistas.

Entretanto, toda a repercussão não pode parar por aí. É preciso que os racistas sejam identificados e punidos. Que esse ataque ao Vinícius Jr. não se torne mais um caso qualquer.