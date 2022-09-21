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Presente de campeão mundial

Hacker capixaba descobre erro no site do Bayern e ganha camisa autografada

Sem gerar prejuízos ou perda de conteúdo, Daniel Martins, de 24 anos, enviou um relatório ao time alemão sobre a vulnerabilidade dos detalhes técnicos do site e sua infraestrutura, e recebeu camisa autografada por Tomas Müller
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

21 set 2022 às 11:01

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 11:01

Bayern de Munique enviou carta de agradecimento ao jovem
Bayern de Munique enviou carta de agradecimento ao jovem Crédito: Arquivo Pessoal
O hacker ético capixaba Daniel “Ghost” Martins invadiu o site do Bayern de Munique, da Alemanha. Fã do clube da Baviera, o responsável pela invasão tratou de corrigir falha que poderia comprometer os usuários da plataforma oficial, sendo recompensado com uma camisa autografada do atacante Thomas Müller.
O torcedor especialista em segurança da informação interviu em uma fragilidade do sistema do portal oficial do Bayern que colocava em risco dados de usuários como nomes e informações financeiras. Além disso, a falha de configuração em servidores poderia trazer riscos no aspecto comercial e confidencial do clube. Sem gerar prejuízos ou perda de conteúdo, Daniel Martins, de 24 anos, enviou um relatório ao time alemão sobre a vulnerabilidade dos detalhes técnicos do site e sua infraestrutura.
"Por ser uma equipe que eu admiro muito e por eu fazer o que eu faço, resolvi explorar o site para de alguma forma ajudar a equipe. Explorei, e encontrei uma vulnerabilidade do tipo "information disclosure" que a grosso termo é uma espécie de vazamento de informações por conta de má configuração. Basicamente ocorre quando um site revela involuntariamente informações confidenciais a seus usuários. Dependendo do contexto, os sites podem vazar todos os tipos de informações para um invasor em potencial" declarou em entrevista ao ge Espírito Santo.
A recompensa do capixaba foi uma camisa autografada do atacante Thomas Muller, que defende o Bayern desde a categoria juvenil e foi campeão da Copa do Mundo de 2014. Segundo Daniel Martins, os alemães foram surpreendidos com a informação.
"Assim que encontrei a falha, imediatamente, de madrugada mesmo, eu fiz um relatório e enviei para eles. Demoraram um pouco para corrigir e nem me responderam logo no início. Mas um jornalista da Globo (Daniel Mundim) viu este fato e me ajudou a entrar em contato com eles. Com sucesso. Eles corrigiram, e como forma de agradecimento me mandaram uma camisa autografada pelo maior ídolo do clube, Thomas Muller" finalizou o capixaba.

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