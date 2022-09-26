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Bairro Araçatiba

Jovem é achado morto com marcas de tiros no corpo em estrada de Viana

Vítima ainda não foi identificada porque estava sem documentos e também não foi reconhecida por moradores da região. Corpo tinha cinco marcas de tiros nas costas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2022 às 10:05

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 10:05

Peritos da Polícia Civil estiveram em estrada onde corpo de jovem foi encontrado com marcas de tiros
Peritos da Polícia Civil estiveram em estrada onde corpo de jovem foi encontrado com marcas de tiros Crédito: Bernardo Braconi
Um jovem foi encontrado morto na noite deste domingo (25) em uma estrada de terra, no bairro Araçatiba, em Viana. Peritos da Polícia Civil informaram para a reportagem da TV Gazeta que o corpo tinha cinco marcas de tiros nas costas.
A vítima não foi identificada porque estava sem documentos e também não foi reconhecida por moradores da região. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, e disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a Polícia Civil.
*Com informações do G1ES

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