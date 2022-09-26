Jovem é achado morto com marcas de tiros no corpo em estrada de Viana

A vítima não foi identificada porque estava sem documentos e também não foi reconhecida por moradores da região. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a Polícia Civil.