Jovem é achado morto com marcas de tiros no corpo em estrada de Viana

Um jovem foi encontrado morto na noite deste domingo (25) em uma estrada de terra, no bairro Araçatiba, em Viana. Peritos da Polícia Civil informaram para a reportagem da TV Gazeta que o corpo tinha cinco marcas de tiros nas costas.
A vítima não foi identificada porque estava sem documentos e também não foi reconhecida por moradores da região. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, e disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a Polícia Civil.
*Com informações do G1ES