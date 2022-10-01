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Jardim Limoeiro

Adolescentes roubam carro e são detidos com submetralhadora na Serra

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (1), no bairro Jardim Limoeiro. O veículo roubado, um Renault Sandero prata, foi recuperado

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2022 às 13:38
Adolescentes são apreendidos com submetralhadora na Serra
Arma apreendida com os adolescentes Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, foram detidos pela Polícia Militar após roubarem um carro na Serra. Com eles, foram apreendidos uma  submetralhadora calibre 380 fabricação semi-industrial, duas munições calibre 380, drogas e dois celulares.
O crime ocorreu na madrugada deste sábado (1), no bairro Jardim Limoeiro. O veículo roubado, um Renault Sandero prata, foi recuperado.
De acordo com a polícia, o veículo foi levado até o pátio credenciado e todo o material arrecadado foi encaminhado até a Delegacia Regional de Laranjeiras. Já os menores foram encaminhados aos cuidados do delegado de plantão.
A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Ainda de acordo com a nota, somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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