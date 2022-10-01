Adolescentes roubam carro e são detidos com submetralhadora na Serra

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (1), no bairro Jardim Limoeiro. O veículo roubado, um Renault Sandero prata, foi recuperado.

De acordo com a polícia, o veículo foi levado até o pátio credenciado e todo o material arrecadado foi encaminhado até a Delegacia Regional de Laranjeiras. Já os menores foram encaminhados aos cuidados do delegado de plantão.