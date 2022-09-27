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Drogas e armas

Até submetralhadora é apreendida em quarto de adolescente em Vila Velha

Guarda Municipal disse que recebeu denúncias de que o jovem cometia assaltos na região. Ao ser abordado, ele confessou que tinha armas e drogas em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 11:51

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 11:51

Drogas, armas e até uma submetralhadora são encontradas no guarda-roupas de um adolescente de 17 anos, em Vila Velha
Drogas, armas e até uma submetralhadora são encontradas no guarda-roupa de um adolescente de 17 anos, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Drogas e armas – incluindo uma submetralhadora – foram apreendidas por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha no quarto de um adolescente de 17 anos em uma casa no bairro Novo México, na tarde desta segunda-feira (26).
A Guarda Municipal informou que recebeu denúncias de que o adolescente cometia assaltos na região. A equipe, então, abordou o jovem nas proximidades da casa dele. Segundo a corporação, o rapaz ficou nervoso e se entregou, confessando que era do tráfico e que havia drogas e armas escondidas na própria casa.
Ao todo, a Guarda Municipal disse que apreendeu, dentro do guarda-roupa do adolescente, quase 300 buchas de maconha, haxixe, drogas sintéticas e três armas, entre elas uma submetralhadora.
O padrasto do adolescente também foi abordado. Os dois foram levados para Delegacia Regional de Vila Velha. "Os armamentos são de muito perigo para a sociedade e podem ser usados para qualquer coisa, desde assalto até embates entre o próprio tráfico", disse a agente Kelen, da Guarda de Vila Velha, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
O padrasto alegou que não tinha conhecimento das drogas e das armas no quarto do adolescente. O material apreendido foi entregue à Polícia Civil. A corporação foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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