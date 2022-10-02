Comerciante é achado morto na cama dentro de casa em Vila Velha

Carlos Antônio de Meira, de 55 anos, foi assassinado dentro da casa onde morava Crédito: Oliveira Alves

Um comerciante de 55 anos foi assassinado dentro da casa em que morava no bairro Vila Guaranhuns, em Vila Velha, na manhã deste domingo (2). Segundo apuração da TV Gazeta, Carlos Antônio de Meira havia aberto um bar no quintal da residência há cerca de três meses.

No local, parentes contaram para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que Carlos Antônio e a esposa haviam brigado na última sexta-feira (30), quando ele teria a ameaçado. A mulher foi dormir na casa da irmã e passou na residência na manhã deste domingo, por volta de 8h, para pegar objetos e o título de eleitor. AO entrar no imóvel, encontrou o homem morto na cama com marca de tiro na cabeça.

No local, a Polícia Civil informou que havia mais de 12h que o homem estava morto e que a residência não tinha sinais de arrombamento. Também não foram achados indícios de briga no imóvel.

A esposa de Carlos Antônio, uma mulher de 56 anos que pediu para não ser identificada, disse para a reportagem que no passado o marido teve envolvimento com tráfico de drogas. Ele tinha uma arma, que não foi encontrada pela polícia no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos mais informações, pois a equipe ainda está no local realizando diligências", afirmou a corporação em nota.