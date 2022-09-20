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Sul do ES

Pescador encontra corpo em meio a pedras do Monte Aghá, em Itapemirim

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20); Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 set 2022 às 16:20

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:20

Pescador encontra corpo caído em meio às pedras em Itapemirim
O corpo de um homem estava caído em meio às pedras do Monte Aghá, em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um pescador encontrou, na manhã desta terça-feira (20), o corpo de um homem caído em meio às pedras do Monte Aghá, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 10h30. Uma equipe foi ao local, constatou o fato e acionou a perícia.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado aos familiares. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

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