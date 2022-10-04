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Fiscalização

Operação do Ibama mira barcos pesqueiros em Itapemirim

Ação ocorre nesta terça-feira (4) no Porto de Itaipava e teve início durante a manhã.  Pescadores reclamam que não foram avisados sobre a ação e o motivo da fiscalização
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 out 2022 às 13:57

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 13:57

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Federal (PF), realiza uma operação com foco em fiscalizar barcos pesqueiros em Itaipava, distrito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4). Pescadores reclamam que não foram avisados sobre a ação e o motivo da fiscalização, iniciada durante a manhã.
Um pescador, que pediu para não ser identificado, contou à reportagem de A Gazeta que uma equipe do Ibama pediu que pescadores saíssem dos barcos. “Tiraram a gente do barco sem avisar, ficou todo mundo para fora. Entraram nas embarcações sem dizerem o motivo da fiscalização”, relatou.
Um morador da região, que também pediu para não ser identificado, disse que a equipe participante da operação fechou o Porto de Itaipava para que os barcos fossem revistados e chegou a ter conflito com os pescadores, que teriam ficado contrariados de não serem informados sobre o motivo da ação.
Operação do Ibama mira barcos pesqueiros em Itapemirim
Operação do Ibama teve início na manhã desta terça-feira (4) no distrito de Itaipava, em Itapemirim Crédito: Divulgação | Prefeitura de Itapemirim
Procurada pela reportagem, a Polícia Federal (PF) informou, em nota, que “trata-se de fiscalização rotineira do Ibama, que solicitou apoio aa equipe” da corporação. A Polícia Militar Ambiental também disse apenas que deu apoio à operação, sem divulgar mais informações.
O Ibama respondeu que a ação é uma fiscalização das embarcações, que vai continuar nos próximos dias. Dessa forma, detalhes não vão ser divulgados agora para não atrapalhar na operação.

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