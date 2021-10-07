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Embarcação irregular

Operação do Ibama apreende 3 toneladas de peixes em Itapemirim

Uma das embarcações de terminal pesqueiro de Itaipava estava sem equipamento obrigatório — um tipo de rastreador usado para monitorar locais de pesca em alto-mar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 out 2021 às 18:56

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:56

Pescado é apreendido em Itapemirim durante operação do Ibama
Pescado foi apreendido em Itapemirim durante operação do Ibama Crédito: Matheus Martins
Uma operação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (7), apreendeu uma carga com cerca de três toneladas de peixes em uma das embarcações, que não possuía um equipamento de navegação.
Pescadores ficaram revoltados com a fiscalização e atearam fogo em pneus para impedir o acesso de veículos do Ibama e da Polícia Militar Ambiental ao terminal.
Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a confusão no terminal pesqueiro começou quando fiscais do Ibama identificaram que uma embarcação, recém-chegada do alto-mar, estava sem um equipamento obrigatório para pesca — um tipo de rastreador usado para monitorar locais de pesca.
O pescado que estava no barco foi apreendido. Os manifestantes queriam impedir que o produto fosse levado. Após cerca de cinco horas de negociação, a dona da embarcação irregular, que não foi identificada, tentou chegar a um acordo com a polícia. O advogado dela, Leandro Santiago, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo autorizou a viagem, mesmo sem o rastreador.
“O barco saiu sem rastreador, mas a Capitania liberou. Após a chegada, o Ibama disse que não poderia sair assim e que iam recolher a carga. O peixe poderia ser vendido para sustentar as famílias”, disse o advogado. A proprietária da embarcação foi notificada a regularizar o barco e pagar uma multa, que não teve o valor informado. 
O Ibama e a Capitania dos Portos do Espírito Santo foram demandados pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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