Operação do Ibama apreende 3 toneladas de peixes em Itapemirim

Pescado foi apreendido em Itapemirim durante operação do Ibama Crédito: Matheus Martins

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Terminal Pesqueiro de Itaipava, em três toneladas de peixes em uma das embarcações, que não possuía um equipamento de navegação. Uma operação realizada pelono Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim , na manhã desta quinta-feira (7), apreendeu uma carga com cerca dede peixes em uma das embarcações, que não possuía um equipamento de navegação.

Pescadores ficaram revoltados com a fiscalização e atearam fogo em pneus para impedir o acesso de veículos do Ibama e da Polícia Militar Ambiental ao terminal.

Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a confusão no terminal pesqueiro começou quando fiscais do Ibama identificaram que uma embarcação, recém-chegada do alto-mar, estava sem um equipamento obrigatório para pesca — um tipo de rastreador usado para monitorar locais de pesca.

O pescado que estava no barco foi apreendido. Os manifestantes queriam impedir que o produto fosse levado. Após cerca de cinco horas de negociação, a dona da embarcação irregular, que não foi identificada, tentou chegar a um acordo com a polícia. O advogado dela, Leandro Santiago, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo autorizou a viagem, mesmo sem o rastreador.

“O barco saiu sem rastreador, mas a Capitania liberou. Após a chegada, o Ibama disse que não poderia sair assim e que iam recolher a carga. O peixe poderia ser vendido para sustentar as famílias”, disse o advogado. A proprietária da embarcação foi notificada a regularizar o barco e pagar uma multa, que não teve o valor informado.