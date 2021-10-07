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Incaper e Inmet alertam para risco de tempestade em quase todo o ES

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de tempestade em 68 cidades do Estado. Incaper alerta para riscos de danos em vegetações e propriedades

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:31

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 out 2021 às 17:31
Chuva na Grande Vitória
Institutos emitiram alerta para tempestade em quase todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Parte da Região Serrana capixaba foi novamente atingida por chuva de granizo nesta quinta-feira (7), sete dias após o fenômeno ter acontecido em Santa Maria de Jetibá, Itarana, Domingos Martins e Santa Teresa. Nos registros desta quinta (7), a chuva de granizo atingiu Santa Leopoldina e Domingos Martins, mas alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) preveem tempestades com ventos de até 100 quilômetros por hora e também granizo em 68 cidades do Espírito Santo até esta sexta-feira (8). São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Muniz Freire
  46. Muqui
  47. Nova Venécia
  48. Pancas
  49. Piúma
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São Gabriel da Palha
  58. São José do Calçado
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Valério
  67. Vila Velha
  68. Vitória

GRANIZO EM SANTA LEOPOLDINA E DOMINGOS MARTINS

Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo nos municípios no final da tarde desta quinta-feira (7). À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.
No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:
Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:
À reportagem de A Gazeta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

COMO SE FORMA O GRANIZO

FERIADO COM CHUVA E CHANCE DE TEMPORAL

Conforme apurou a reportagem de A Gazetaquem aguarda ansiosamente o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia, é melhor começar a mudar os planos.
O Instituto Climatempo aponta que o Estado capixaba terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), com risco de alagamentos e temporais.
O Climatempo informou que estes dias terão volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h. 
Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.
Com a previsão de temporais e ventos fortes, o Climatempo indica também que o mar do Espírito Santo deverá ficar bastante agitado. Conforme o portal, há previsão de ressacas, com ondas de 2,5 m a 3 m de altura, entre a segunda (11) e a quarta-feira (13).

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