Incaper e Inmet alertam para risco de tempestade em quase todo o ES

Parte da Região Serrana capixaba foi novamente atingida por chuva de granizo nesta quinta-feira (7), sete dias após o fenômeno ter acontecido em Santa Maria de Jetibá, Itarana, Domingos Martins e Santa Teresa. Nos registros desta quinta (7), a chuva de granizo atingiu Santa Leopoldina e Domingos Martins, mas alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) preveem tempestades com ventos de até 100 quilômetros por hora e também granizo em 68 cidades do Espírito Santo até esta sexta-feira (8). São elas:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
GRANIZO EM SANTA LEOPOLDINA E DOMINGOS MARTINS
Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo nos municípios no final da tarde desta quinta-feira (7). À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.
No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:
Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:
À reportagem de A Gazeta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.
COMO SE FORMA O GRANIZO
FERIADO COM CHUVA E CHANCE DE TEMPORAL
Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, quem aguarda ansiosamente o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia, é melhor começar a mudar os planos.
O Instituto Climatempo aponta que o Estado capixaba terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), com risco de alagamentos e temporais.
O Climatempo informou que estes dias terão volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.
Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.
Com a previsão de temporais e ventos fortes, o Climatempo indica também que o mar do Espírito Santo deverá ficar bastante agitado. Conforme o portal, há previsão de ressacas, com ondas de 2,5 m a 3 m de altura, entre a segunda (11) e a quarta-feira (13).