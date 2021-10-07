Incaper e Inmet alertam para risco de tempestade em quase todo o ES

Institutos emitiram alerta para tempestade em quase todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

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GRANIZO EM SANTA LEOPOLDINA E DOMINGOS MARTINS

A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina. Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo nos municípios no final da tarde desta quinta-feira (7). À reportagem de, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.

No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:

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Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:

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À reportagem de A Gazeta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

COMO SE FORMA O GRANIZO

FERIADO COM CHUVA E CHANCE DE TEMPORAL

A Gazeta, quem aguarda ansiosamente o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia, é melhor começar a mudar os planos. Conforme apurou a reportagem de

O Instituto Climatempo aponta que o Estado capixaba terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), com risco de alagamentos e temporais.

O Climatempo informou que estes dias terão volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.

Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.