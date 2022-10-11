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Violência

Homem é encontrado morto dentro de carro em Itapemirim

A vítima foi alvejada por vários disparos. Este é o terceiro homicídio registrado no município nos últimos cinco dias

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 19:46

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 out 2022 às 19:46
Um homem de 48 anos foi morto a tiros dentro de um Honda Civic, na tarde desta terça-feira (11), na localidade de Joacima, no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado.  A vítima foi identificada como Fábio Lucas Felipe da Silva. 
Homem é encontrado morto dentro de carro em Itapemirim
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro Honda Civic de cor prata, em Itapemirim Crédito: Telespectador | A Gazeta
Para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o delegado Djalma Pereira, titular da Delegacia de Itapemirim, informou que um filho do homem morto nesta terça-feira foi assassinado no ano passado e, desde então, ele dizia sofrer ameaças.
Ainda segundo o delegado, o homem chegou a registrar ocorrência e até foi preso, logo após a morte do filho, por porte ilegal de armas. Na ocasião dessa prisão, ele alegou andar armado devido às ameaças que sofria.
A Polícia Militar informou que ao todo, no veículo foram contabilizadas 16 perfurações e no local do crime foram apreendidos 17 estojos de calibre 9 mm. Fábio foi atingido na cabeça e em uma das pernas. A esposa de Fábio contou para a Polícia Militar que o crime pode estar relacionado com os homicídios que ocorrem no balneários nos últimos dias.

FILHO PRESO

Várias pessoas se reuniram no local do crime na tarde desta terça-feira, entre elas estava Felipe Faria da Silva. Segundo a Polícia Militar havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por isso ele  foi preso e encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi demandada para informar se o homem deu entrada em presídio e mais informações sobre o mandado de prisão, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

TERCEIRO HOMICIDIO EM ITAPEMIRIM

Esse é o terceiro homicídio registrado em Itapemirim nos últimos cinco dias. O primeiro ocorreu sexta-feira (7), no distrito de Itaipava. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros quando estava voltando de um posto de saúde com a mulher e a filha de dois anos.
Já o segundo, assim como a ocorrência desta terça, também aconteceu em Itaoca. Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa. A Polícia Militar foi acionada na noite desse domingo (9) e encontrou o corpo no imóvel.
O delegado Djalma Pereira disse que os três crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Ele explicou que há uma facção criminosa ligada ao tráfico nas cidades de Cariacica e Guarapari que está tentando dominar o tráfico na região de Itapemirim e, assim, "eliminar" os rivais.
Sobre os crimes dessa sexta (7) e domingo (9), o delegado comunicou que estão em investigação. A polícia já tem mandado de prisão decretado pela justiça para três pessoas suspeitas de matar o homem na última sexta. Esses suspeitos são do município e estão envolvidos no tráfico de drogas. Agora, a polícia investiga se eles também estão ligados à morte de domingo.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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