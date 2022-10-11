Homem é encontrado morto dentro de carro em Itapemirim

Um homem de 48 anos foi morto a tiros dentro de um Honda Civic, na tarde desta terça-feira (11), na localidade de Joacima, no bairro Itaoca, em Itapemirim , no Sul do Estado . A vítima foi identificada como Fábio Lucas Felipe da Silva.

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro Honda Civic de cor prata, em Itapemirim Crédito: Telespectador | A Gazeta

Para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o delegado Djalma Pereira, titular da Delegacia de Itapemirim, informou que um filho do homem morto nesta terça-feira foi assassinado no ano passado e, desde então, ele dizia sofrer ameaças.

Ainda segundo o delegado, o homem chegou a registrar ocorrência e até foi preso, logo após a morte do filho, por porte ilegal de armas. Na ocasião dessa prisão, ele alegou andar armado devido às ameaças que sofria.

Polícia Militar informou que ao todo, no veículo foram contabilizadas 16 perfurações e no local do crime foram apreendidos 17 estojos de calibre 9 mm. Fábio foi atingido na cabeça e em uma das pernas. A esposa de Fábio contou para a Polícia Militar que o crime pode estar relacionado com os homicídios que ocorrem no balneários nos últimos dias.

FILHO PRESO

Várias pessoas se reuniram no local do crime na tarde desta terça-feira, entre elas estava Felipe Faria da Silva. Segundo a Polícia Militar havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por isso ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi demandada para informar se o homem deu entrada em presídio e mais informações sobre o mandado de prisão, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

TERCEIRO HOMICIDIO EM ITAPEMIRIM

O delegado Djalma Pereira disse que os três crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Ele explicou que há uma facção criminosa ligada ao tráfico nas cidades de Cariacica e Guarapari que está tentando dominar o tráfico na região de Itapemirim e, assim, "eliminar" os rivais.

Sobre os crimes dessa sexta (7) e domingo (9), o delegado comunicou que estão em investigação. A polícia já tem mandado de prisão decretado pela justiça para três pessoas suspeitas de matar o homem na última sexta. Esses suspeitos são do município e estão envolvidos no tráfico de drogas. Agora, a polícia investiga se eles também estão ligados à morte de domingo.