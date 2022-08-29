Motorista mata ciclista atropelado em rodovia de Itapemirim e foge

Um ciclista de 48 anos morreu após ser atropelado por um carro enquanto trafegava pela ES 490, na localidade de Campo Acima, entrada de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h deste domingo (28) e o motorista do veículo não parou para prestar socorro. A vítima não teve o nome divulgado.
Imagens divulgadas logo após o atropelamento mostram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, segundo a PM, o ciclista morreu na hora.
A Polícia Militar disse que o motorista do carro não parou para prestar socorro e fugiu do local. Ele não foi localizado até o momento. Após perícial, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que as apurações e diligências do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Itapemirim, responsável pela investigação. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação, em nota.