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Na  ES 490

Motorista mata ciclista atropelado em rodovia de Itapemirim e foge

Vítima tinha 48 anos e morreu no local. Condutor do carro que atropelou o ciclista na noite deste domingo (28) não prestou socorro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2022 às 11:52

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 11:52

Um ciclista de 48 anos morreu após ser atropelado por um carro enquanto trafegava pela ES 490, na localidade de Campo Acima, entrada de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h deste domingo (28) e o motorista do veículo não parou para prestar socorro. A vítima não teve o nome divulgado.
Imagens divulgadas logo após o atropelamento mostram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, segundo a PM, o ciclista morreu na hora.
Um ciclista de 48 anos morreu, por volta das 18h desse último domingo (28) na ES-490
Um ciclista de 48 anos morreu atropelado por volta das 18h deste domingo (28) na ES 490 Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar disse que o motorista do carro não parou para prestar socorro e fugiu do local. Ele não foi localizado até o momento. Após perícial, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Polícia Civil informou que as apurações e diligências do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Itapemirim, responsável pela investigação. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação, em nota.

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