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Avenida Carlos Lindenberg

Acidente deixa poste pendurado e imóveis sem energia em Vila Velha

Algumas peças, como a identificação da marca do carro, foram encontradas no local. Segundo a EDP, um carro bateu no poste durante a madrugada de segunda (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2022 às 08:58

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 08:58

Kaique DIas
Após acidente, poste fica pendurado em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Um poste ficou pendurado sobre cabos de energia em um trecho da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, no início da manhã desta segunda-feira (29). A suspeita era de que um acidente durante a madrugada teria causado interrupção no fornecimento de energia, o que foi confirmado pela EDP. O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, foi ao local e mostrou a estrutura de concreto tombada em direção ao asfalto. Porém, não havia nenhum veículo batido.
Segundo a Guarda Municipal, agentes estão no local orientando a circulação dos veículos, garantindo o fluxo mesmo com duas pistas isoladas. A corporação disse que, segundo relatos, durante a madrugada um carro teria colidido com o poste, ocasionando o tombamento, mas o veículo e o condutor não foram encontrados.
Algumas peças, como a identificação da marca do carro, foram encontradas pela reportagem no local. Um morador que passava pelo trecho afirmou que a queda do poste foi mesmo causada por um acidente, mas não soube detalhar dinâmica e horário da colisão.
Alguns cones chegaram a ser colocados em uma faixa da pista no sentido Glória, evitando que veículos ou ciclistas passem perto do poste, que não está fixado na calçada.

Acidente deixa poste pendurado por fios em Vila Velha

A TV Gazeta conversou com a gerente de uma empresa de estamparia, que agora sofre com a falta de energia. Segundo ela, o alarme da empresa foi acionado durante a madrugada, por volta das 3h. A EDP foi acionada, mas não informou aos clientes em que momento o problema será resolvido. "Desde a hora que chegamos, não tem nada de energia", comenta.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP informou inicialmente que o poste foi derrubado por uma colisão. De acordo com a empresa, uma equipe foi ao local e eliminou os riscos, isolando a área. A EDP disse que, a princípio, 47 clientes, entre casas e empresas, tiveram o fornecimento interrompido, e que uma equipe de obras pesadas iria ao local para fazer o reparo do poste.
No fim da manhã, a EDP detalhou que um veículo colidiu contra o poste na madrugada desta segunda (29). A empresa informou que equipes seguem trabalhando na substituição do poste e na recomposição da rede elétrica afetada. O número de clientes afetados caiu para 42 em nova nota da EDP

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