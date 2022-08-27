Acidente na Praia da Costa, em Vila Velha, aconteceu na manhã deste sábado (27) Crédito: Ricardo Pereira

Your browser does not support the audio element. Carro fica pendurado na beira de valão após acidente em Vila Velha

Um carro ficou pendurado na beira de um valão – com dois homens dentro – após um acidente que aconteceu na manhã deste sábado (27), na Praia da Costa , em Vila Velha . A batida envolveu dois automóveis, mas apenas um dos ocupantes do veículo preto ficou levemente ferido, com um arranhão no braço.

De acordo com a apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, aproximadamente oito pessoas precisaram segurar o carro para que as vítimas pudessem sair pela porta do carona, sem cair no valão. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Castelo Branco com a Rua São Paulo, sob a Terceira Ponte.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. Nas imagens, dá para ver quando o carro branco atinge o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco. No local, o motorista do Jeep Renegade não quis falar com a reportagem. Os dois automóveis ficaram com parte da dianteira amassada.