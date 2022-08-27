Carro fica pendurado na beira de valão após acidente em Vila Velha
Um carro ficou pendurado na beira de um valão – com dois homens dentro – após um acidente que aconteceu na manhã deste sábado (27), na Praia da Costa, em Vila Velha. A batida envolveu dois automóveis, mas apenas um dos ocupantes do veículo preto ficou levemente ferido, com um arranhão no braço.
De acordo com a apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, aproximadamente oito pessoas precisaram segurar o carro para que as vítimas pudessem sair pela porta do carona, sem cair no valão. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Castelo Branco com a Rua São Paulo, sob a Terceira Ponte.
Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. Nas imagens, dá para ver quando o carro branco atinge o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco. No local, o motorista do Jeep Renegade não quis falar com a reportagem. Os dois automóveis ficaram com parte da dianteira amassada.
A Guarda Municipal de Vila Velha afirmou que atendeu a ocorrência por volta das 8h. "O acidente envolveu dois veículos, o Jeep com o condutor, e o Tucson com o motorista e o carona. Um guincho particular retirou os veículos da via. Melhorias na sinalização do trecho já estão sendo planejadas", afirmou a nota.