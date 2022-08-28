Motorista de guincho é preso embriagado na BR 101 após zigue-zague no ES

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde deste domingo (28) após ser flagrado dirigindo embriagado na BR 101 , em Anchieta , região Sul do Estado . Um fato que chamou a atenção dos policiais é que o motorista do caminhão guincho estava trafegando com uma latinha de cerveja no painel do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estavam fiscalizando o trecho quando viram o caminhão passando em uma velocidade acima da permitida no local.

O guincho estava tão rápido que quase colidiu com outros veículos nas proximidades. Denúncias de motoristas ainda informavam que o mesmo caminhão estava em zigue-zague numa rodovia estadual (confira no vídeo acima), minutos antes de acessar a BR 101.

O suspeito foi parado e fez o teste do bafômetro, que apontou 1,18. De acordo com a PRF, esse valor é aproximadamente quatro vezes acima do limite para constatação de embriaguez ao volante. O homem foi detido e levado para a delegacia.

Teste do bafômetro marcou valor quatro vezes acima do limite Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Segundo a corporação, ele foi liberado para responder em liberdade após pagamento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor não foi informado.