Motorista de guincho é preso embriagado na BR 101 após zigue-zague no ES

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde deste domingo (28) após ser flagrado dirigindo embriagado na BR 101, em Anchieta, região Sul do Estado. Um fato que chamou a atenção dos policiais é que o motorista do caminhão guincho estava trafegando com uma latinha de cerveja no painel do veículo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estavam fiscalizando o trecho quando viram o caminhão passando em uma velocidade acima da permitida no local.
O guincho estava tão rápido que quase colidiu com outros veículos nas proximidades. Denúncias de motoristas ainda informavam que o mesmo caminhão estava em zigue-zague numa rodovia estadual (confira no vídeo acima), minutos antes de acessar a BR 101.
O suspeito foi parado e fez o teste do bafômetro, que apontou 1,18. De acordo com a PRF, esse valor é aproximadamente quatro vezes acima do limite para constatação de embriaguez ao volante. O homem foi detido e levado para a delegacia.
A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Segundo a corporação, ele foi liberado para responder em liberdade após pagamento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor não foi informado.
Atualização
29/08/2022 - 11:58
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que o motorista do guincho preso por embriaguez ao volante pagou fiança e foi liberado para responder pelo crime em liberdade. O texto foi atualizado.