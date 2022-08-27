Vídeo: perseguição com troca de tiros começa na Serra e acaba em Camburi

Perseguição termina com drogas e arma apreendidas Crédito: Guarda Municipal da Serra/ Divulgação

Uma perseguição com troca de tiros entre criminosos e agentes da Romu, da Guarda Municipal da Serra, terminou com cinco quilos de maconha apreendidos na tarde deste sábado (27), na Praia de Camburi, em Vitória. Dois homens foram detidos.

Segundo informações da prefeitura da Serra, na perseguição foi apreendida também uma arma de fogo. Não houve feridos. A ocorrência ainda está em andamento.

De acordo com agentes da Romu, um senhor parou a viatura, que estava em patrulhamento na região do shopping Mestre Álvaro, no bairro Eurico Salles, na Serra. Ele informou que tinha um rapaz armado dentro do shopping. Enquanto conversava com a testemunha, um veículo com dois homens, sendo um deles com as mesmas características do suspeito armado, saiu do shopping.

Os agentes tentaram abordar o veículo, que empreendeu fuga e foi em direção a Vitória. Em um momento, o suspeito fingiu que ia parar o carro e um dos agentes desceu da viatura, mas o motorista acelerou o carro e jogou o automóvel para cima da viatura, atingindo a porta do veículo.

Ao chegar próximo ao Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram correndo pela orla. Os agentes conseguiram alcançar um dos criminosos, que chegou a tentar atirar nos agentes, mas os tiros falharam. O outro foi detido por populares que estavam próximos.