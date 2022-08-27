Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de fuga

Vídeo: perseguição com troca de tiros começa na Serra e acaba em Camburi

Agentes da Romu da Serra prenderam os dois criminosos e apreenderam 5 quilos de maconha. Um dos acusados tentou atirar contra os agentes, mas os tiros falharam
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2022 às 17:03

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 17:03

Perseguição na Serra termina com drogas e arma apreendidas
Perseguição termina com drogas e arma apreendidas Crédito: Guarda Municipal da Serra/ Divulgação
Uma perseguição com troca de tiros entre criminosos e agentes da Romu, da Guarda Municipal da Serra, terminou com cinco quilos de maconha apreendidos na tarde deste sábado (27), na Praia de Camburi, em Vitória. Dois homens foram detidos. 
Segundo informações da prefeitura da Serra, na perseguição foi apreendida também uma arma de fogo. Não houve feridos. A ocorrência ainda está em andamento.
De acordo com agentes da Romu, um senhor parou a viatura, que estava em patrulhamento na região do shopping Mestre Álvaro, no bairro Eurico Salles, na Serra. Ele informou que tinha um rapaz armado dentro do shopping. Enquanto conversava com a testemunha, um veículo com dois homens, sendo um deles com as mesmas características do suspeito armado, saiu do shopping.
Os agentes tentaram abordar o veículo, que empreendeu fuga e foi em direção a Vitória. Em um momento, o suspeito fingiu que ia parar o carro e um dos agentes desceu da viatura, mas o motorista acelerou o carro e jogou o automóvel para cima da viatura, atingindo a porta do veículo.
Ao chegar próximo ao Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram correndo pela orla. Os agentes conseguiram alcançar um dos criminosos, que chegou a tentar atirar nos agentes, mas os tiros falharam. O outro foi detido por populares que estavam próximos. 
Os detidos, o carro, a arma e as drogas foram encaminhados para o plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A Polícia Civil foi acionada pela reportagem e, assim que tiver respostas, esse texto será atualizado.

Veja Também

Advogado leva facada no pescoço em apartamento na Praia da Costa

Suspeito de estuprar e matar filha de 1 ano é preso no Noroeste do ES

Mais de 30 celulares são furtados de loja em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi guarda municipal Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados