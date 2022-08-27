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Violência

Suspeito de estuprar e matar filha de 1 ano é preso no Noroeste do ES

Segundo a Polícia Civil, bebê chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; pai nega ter cometido o crime
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 ago 2022 às 12:17

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 12:17

Barra de São Francisco tem potencial para se tornar polo da Região Noroeste do Estado
Vista aérea de Barra de São Francisco: pai foi autuado em flagrante pelo crime de estupro seguido de morte Crédito: Hugo Binda/ PMBSF
Um homem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira (26), na zona rural do município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, suspeito de estuprar a própria filha de apenas um ano de idade. Segundo a Polícia Civil, a bebê chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.
“A criança chegou ao hospital sem vida, com lesões pelo corpo e com indícios de violência sexual. Fomos acionados pelo conselho tutelar, que estava no hospital”, contou o titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini. A causa da morte, segundo o delegado, foi traumatismo craniano. 
Após obter informações com os médicos, os policiais foram atrás dos pais da bebê. Os dois foram encaminhados à delegacia, onde o pai negou a autoria, mas foi autuado em flagrante pelo crime de estupro seguido de morte e enviado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, no Norte do Estado. A identidade dele não foi informada pela polícia. A mãe, por sua vez, foi ouvida e liberada.
Em entrevista a A Gazeta, o delegado ressaltou ainda que o suspeito possuía um pedido de prisão preventiva pelo crime de roubo com restrição de liberdade. 

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