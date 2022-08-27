Suspeito de estuprar e matar filha de 1 ano é preso no Noroeste do ES

Um homem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira (26), na zona rural do município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, suspeito de estuprar a própria filha de apenas um ano de idade. Segundo a Polícia Civil, a bebê chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

Após obter informações com os médicos, os policiais foram atrás dos pais da bebê. Os dois foram encaminhados à delegacia, onde o pai negou a autoria, mas foi autuado em flagrante pelo crime de estupro seguido de morte e enviado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, no Norte do Estado. A identidade dele não foi informada pela polícia. A mãe, por sua vez, foi ouvida e liberada.