Padrasto é preso na Bahia suspeito de estuprar e engravidar enteada no ES; Menina ainda era agredida pelo padrasto

Segundo as investigações, a suspeita é de que o padrasto abusava sexualmente da enteada desde os 8 anos de idade. Ela já teria ficado grávida outras vezes, mas abortou por ordem do padrasto. A menina ainda era agredida pelo padrasto.