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Norte do ES

Padrasto é preso na Bahia suspeito de estuprar e engravidar enteada no ES

Caso foi descoberto em 2020, quando a menina deu entrada no Hospital Maternidade de São Mateus para dar à luz ao bebê; menina ainda era agredida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 ago 2022 às 21:35

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 21:35

Padrasto é preso na Bahia suspeito de estuprar e engravidar enteada no ES; Menina ainda era agredida pelo padrasto
Padrasto é preso na Bahia suspeito de estuprar e engravidar enteada no ES; Menina ainda era agredida pelo padrasto Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (24), na Bahia, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto em 2020, quando a menina deu entrada no Hospital Maternidade de São Mateus para dar à luz ao bebê, no entanto a família desapareceu na época. Após receber denúncias, a polícia conseguiu localizar o suspeito na casa em que ele morava no distrito de Salomélia, na cidade de Ibicaraí (BA).
Segundo as investigações, a suspeita é de que o padrasto abusava sexualmente da enteada desde os 8 anos de idade. Ela já teria ficado grávida outras vezes, mas abortou por ordem do padrasto. A menina ainda era agredida pelo padrasto.
Após a entrada da menina no Hospital Maternidade de São Mateus, a família teria sumido. Na ocasião, a Polícia Civil de Pinheiros pediu o mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, expedido pela Justiça.
Nesta tarde os policiais civis da Bahia, com as informações da polícia do Espírito Santo, conseguiram localizar o homem e cumprir o mandado de prisão.
O suspeito foi encaminhado à delegacia local, no estado da Bahia e, posteriormente, será trazido para o Centro de Detenção Provisória (CDP)de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça capixaba.

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