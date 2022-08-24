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Feminicídio

Suspeito de matar ex-namorada com tiro na cabeça em Pancas é preso

Tereza Rosa de Souza, de 36 anos, foi morta com um disparo, no último domingo (21). Roberto Carlos da Cruz, de 54 anos, ex-namorado dela e suspeito do crime, estava foragido desde então
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 ago 2022 às 15:43

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 15:43

VTereza tinha 4 filhos
Tereza Rosa de Souza, de 36 anos, foi morta com um tiro na cabeça no último domingo (21) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A polícia prendeu, na tarde desta quarta-feira (24), o suspeito de matar a ex-namorada, Tereza Rosa de Souza, de 36 anos, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na noite do último domingo (21), na localidade de Córrego do Gambá, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que já havia pedido um mandado de prisão contra Roberto Carlos da Cruz, de 54 anos, que estava foragido desde então. O homem foi preso após se apresentar na delegacia nesta tarde, com o advogado.
Segundo a Polícia Militar, as filhas de Tereza brincavam no quintal e viram quando Roberto entrou na residência, depois ouviram o barulho do disparo. Elas correram para pedir socorro à uma vizinha, que foi ao imóvel e encontrou a mulher baleada dentro do banheiro. Quando os militares chegaram ao local, Tereza já estava sem vida.
Familiares da mulher contaram que não havia histórico de agressividade entre ela e o suspeito. No dia do crime, o homem teria chegado à residência da mulher falando frases desconexas. Tereza deixou quatro filhos.
O titular da Delegacia de Polícia de Pancas, delegado João Seidel, disse que a motivação do crime teria sido um desentendimento entre o suspeito e a vítima. “Ele afirmou que viu um suposto indivíduo saindo da casa da mulher e foi conversar com ela. Eles discutiram e ele acabou atirando. Quanto à arma do crime, o suspeito afirma que perdeu durante a fuga do local”, disse.
Segundo o delegado, o suspeito afirmou que ele e a vítima ainda mantinham um relacionamento, porém as filhas da vítima afirmaram que não. Após o mandado de prisão ser expedido, foi comunicado ao advogado do suspeito para que ele se apresentasse na Delegacia.
Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, feminicídio.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, ficando à disposição da Justiça. Ele ira passar por uma a audiência de custódia.
A reportagem procurou a  Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se Roberto vai continuar preso. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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