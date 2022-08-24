Jovem morre e uma pessoa é ferida por tiro de raspão em Colatina

Vítima, Pedro Henrique tinha 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros e outra pessoa foi atingida de raspão no bairro São Marcos, em Colatina, na noite desta terça-feira (24). Testemunhas disseram à Polícia Militar que as vítimas estavam sentadas em um banco na calçada conversando com um homem que estava em uma moto quando um indivíduo chegou, atirou e fugiu após o crime. Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o rapaz assassinado foi identificado como Pedro Henrique dos Santos de Freitas

O corpo de Pedro Henrique estava caído sobre o banco quando a PM chegou ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o jovem já estava sem vida. A outra vítima – que não teve a identidade informada – foi atingida por um tiro de raspão e socorrida para o Hospital Santa Casa. Na unidade, a pessoa baleada contou aos policiais que não conhece o autor dos disparos, nem soube informar a motivação do crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.