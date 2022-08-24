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Crime

Jovem morre e uma pessoa é ferida por tiro de raspão em Colatina

Pedro Henrique dos Santos de Freitas, de 19 anos, morreu no local. Criminoso fugiu após atirar contra o jovem e outra pessoa, que conversavam em um banco na calçada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 ago 2022 às 13:36

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 13:36

Vítima, Pedro Henrique tinha 19 anos
Vítima, Pedro Henrique tinha 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros e outra pessoa foi atingida de raspão no bairro São Marcos, em Colatina, na noite desta terça-feira (24). Testemunhas disseram à Polícia Militar que as vítimas estavam sentadas em um banco na calçada conversando com um homem que estava em uma moto quando um indivíduo chegou, atirou e fugiu após o crime. Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o rapaz assassinado foi identificado como Pedro Henrique dos Santos de Freitas
O corpo de Pedro Henrique estava caído sobre o banco quando a PM chegou ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o jovem já estava sem vida. A outra vítima – que não teve a identidade informada – foi atingida por um tiro de raspão e socorrida para o Hospital Santa Casa. Na unidade, a pessoa baleada contou aos policiais que não conhece o autor dos disparos, nem soube informar a motivação do crime.
O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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