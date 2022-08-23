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Estava no quintal

Homem foge da polícia com pé de maconha debaixo do braço em Colatina

Militares foram à residência após denúncia de vizinhos, que reportaram existir uma plantação no local; suspeito conseguiu fugir, mas a planta foi recolhida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 ago 2022 às 16:10

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 16:10

Homem é flagrado tentando fugir com pé de maconha debaixo do braço em Colatina
Planta de maconha apreendida após fuga de suspeito em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem foi flagrado com pé de maconha debaixo do braço, tentando fugir da polícia na noite desta segunda-feira (22), no bairro Maria Ismênia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O pé de maconha estava plantado no quintal da casa do suspeito, mas, ao perceber a chegada de policiais militares, o homem arrancou o pé e correu com ele para dentro da residência. O suspeito acabou conseguindo fugir, mas deixou a planta para trás. 
Polícia Militar contou que foi ao local após receber denúncias de que havia um pé de maconha plantado no quintal da casa do suspeito e todos que passavam pela rua conseguiam ver. Quando chegaram lá, os PMs flagraram o homem tentando correr, já levando a planta debaixo do braço, mesmo recebendo ordens de parada.
Foi solicitado apoio e os militares conseguiram entrar na casa, porém o homem já tinha fugido pulando o muro. O pé de maconha foi encontrado embaixo de uma janela, na parte de trás da residência. Em um quarto também foi encontrado um pedaço de, aproximadamente, 15,5g de maconha e outro de 3g de haxixe. Todo o material apreendido foi entregue na 15ª Delegacia Regional.
Polícia Civil informou que os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.
* Com informações do repórter Alessandro Bacheti da TV Gazeta Noroeste

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