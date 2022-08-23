Homem foge da polícia com pé de maconha debaixo do braço em Colatina

Um homem foi flagrado com pé de maconha debaixo do braço, tentando fugir da polícia na noite desta segunda-feira (22), no bairro Maria Ismênia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O pé de maconha estava plantado no quintal da casa do suspeito, mas, ao perceber a chegada de policiais militares, o homem arrancou o pé e correu com ele para dentro da residência. O suspeito acabou conseguindo fugir, mas deixou a planta para trás.
A Polícia Militar contou que foi ao local após receber denúncias de que havia um pé de maconha plantado no quintal da casa do suspeito e todos que passavam pela rua conseguiam ver. Quando chegaram lá, os PMs flagraram o homem tentando correr, já levando a planta debaixo do braço, mesmo recebendo ordens de parada.
Foi solicitado apoio e os militares conseguiram entrar na casa, porém o homem já tinha fugido pulando o muro. O pé de maconha foi encontrado embaixo de uma janela, na parte de trás da residência. Em um quarto também foi encontrado um pedaço de, aproximadamente, 15,5g de maconha e outro de 3g de haxixe. Todo o material apreendido foi entregue na 15ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou que os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.
* Com informações do repórter Alessandro Bacheti da TV Gazeta Noroeste