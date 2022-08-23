Homem foge da polícia com pé de maconha debaixo do braço em Colatina

Foi solicitado apoio e os militares conseguiram entrar na casa, porém o homem já tinha fugido pulando o muro. O pé de maconha foi encontrado embaixo de uma janela, na parte de trás da residência. Em um quarto também foi encontrado um pedaço de, aproximadamente, 15,5g de maconha e outro de 3g de haxixe. Todo o material apreendido foi entregue na 15ª Delegacia Regional.