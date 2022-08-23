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R$ 36 mil

Prefeitura do ES é condenada a indenizar criança que teve dedo amputado em creche

A criança de 3 anos estava perto da porta, quando outra aluna a fechou, prensando o dedo da menina. Na decisão, a juíza afirmou que a segurança das crianças, na creche, é dever do município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 ago 2022 às 19:28

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 19:28

Prefeitura do ES é condenada a indenizar criança que teve dedo amputado em creche
Prefeitura do ES é condenada a indenizar criança que teve dedo amputado em creche Crédito: TJES | Reprodução
A Justiça determinou que a Prefeitura de São Mateus, Norte do Espírito Santo, pague uma indenização para uma criança de 3 anos que teve parte do dedo amputado em uma creche do município. A aluna estava perto da porta, quando outra criança  a fechou, pressionando o dedo da menina. O valor da indenização é de R$ 36 mil. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
O Município alegou não ter culpa do ocorrido, já que o dano foi causado por outra aluna da creche. No entanto, o juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, entendeu ser dever do município, como prestador de serviços educacionais, resguardar a segurança das crianças que estão sob a guarda dos respectivos responsáveis nas instituições. 
“Em outras palavras, a conduta de outra criança, que também necessita de cuidados permanentes, não tem o condão de caracterizar fato de terceiro passível de afastar a responsabilidade do município”, destacou o juiz na sentença. 
A prefeitura foi condenada a indenizar a criança em R$ 15 mil por danos estéticos e R$ 15 mil por danos morais, além de também indenizar a mãe da menina em R$ 6 mil pelos danos morais sofridos, já que, segundo a decisão, a situação com a filha causou danos à integridade psíquica da mulher. 
O TJES não divulgou quando o caso ocorreu. 

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