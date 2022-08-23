Prefeitura do ES é condenada a indenizar criança que teve dedo amputado em creche Crédito: TJES | Reprodução

A Justiça determinou que a Prefeitura de São Mateus , Norte do Espírito Santo, pague uma indenização para uma criança de 3 anos que teve parte do dedo amputado em uma creche do município. A aluna estava perto da porta, quando outra criança a fechou, pressionando o dedo da menina. O valor da indenização é de R$ 36 mil. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

O Município alegou não ter culpa do ocorrido, já que o dano foi causado por outra aluna da creche. No entanto, o juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, entendeu ser dever do município, como prestador de serviços educacionais, resguardar a segurança das crianças que estão sob a guarda dos respectivos responsáveis nas instituições.

“Em outras palavras, a conduta de outra criança, que também necessita de cuidados permanentes, não tem o condão de caracterizar fato de terceiro passível de afastar a responsabilidade do município”, destacou o juiz na sentença.

A prefeitura foi condenada a indenizar a criança em R$ 15 mil por danos estéticos e R$ 15 mil por danos morais, além de também indenizar a mãe da menina em R$ 6 mil pelos danos morais sofridos, já que, segundo a decisão, a situação com a filha causou danos à integridade psíquica da mulher.