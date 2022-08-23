Caiu? Usuários da Vivo relatam instabilidade em internet e ligações

Alguns usuários da Vivo relataram instabilidade no sinal da operadora desde o início da tarde desta terça-feira (23). As principais reclamações eram sobre o serviço de internet móvel.
Segundo o site Downdetector, usuários começaram a reportar problemas por volta de 12h50, tendo um pico às 13 horas. A maior parte dos relatos era sobre ausência de internet, mas também houve reclamações sobre ligações e aparelhos "sem sinal".
Ainda de acordo com dados do Downdetector, os problemas eram apontados por usuários da operadora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Vivo informou que os serviços no Espírito Santo estão normalizados. Sem detalhar o que pode ter acontecido, a operadora completou dizendo que alguns clientes podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços da rede fixa e dados móveis devido a uma instabilidade em equipamentos de transmissão que atendem a região.
REPERCUSSÃO NAS REDES
Atualização
23/08/2022 - 4:23
A Vivo informou que os serviços foram normalizados. A matéria foi atualizada.