Caiu? Usuários da Vivo relatam instabilidade em internet e ligações

Alguns usuários da Vivo relataram instabilidade no sinal da operadora desde o início da tarde desta terça-feira (23). As principais reclamações eram sobre o serviço de internet móvel.

Segundo o site Downdetector, usuários começaram a reportar problemas por volta de 12h50, tendo um pico às 13 horas. A maior parte dos relatos era sobre ausência de internet, mas também houve reclamações sobre ligações e aparelhos "sem sinal".

Ainda de acordo com dados do Downdetector, os problemas eram apontados por usuários da operadora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Vivo informou que os serviços no Espírito Santo estão normalizados. Sem detalhar o que pode ter acontecido, a operadora completou dizendo que alguns clientes podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços da rede fixa e dados móveis devido a uma instabilidade em equipamentos de transmissão que atendem a região.

REPERCUSSÃO NAS REDES

Povo que usa operadora Vivo, tudo lascado agora sem internet — Verony (@VeronyNeves) August 23, 2022

a vivo foi com deus — yasmin ☾• (@yaoliveirx) August 23, 2022

Vivo. Cadê a minha internet? @vivobr — Ueliton Santos (@uelitonsantos) August 23, 2022

@vivobr como vocês explicam isso? Do nada eu ainda tenho internet do meu plano, me aparece essa notificação e a internet simplesmente parou de funcionar. pic.twitter.com/erAtSpd7zd — Saulo (@SauloPossatti) August 23, 2022

essa vivo tá um lixooo — Brendhaaa? (@brendhinha_es) August 23, 2022

Vivo fora do ar, e eu fico sem trabalhar ??‍♀️ — ??‍♂️ (@coskarol_) August 23, 2022

@vivobr Mais um dia sem internet, como ficamos? — Giil (@Giilsccp) August 23, 2022

A @vivobr morreu em Vitória — Mayna (@mayna_azevedo) August 23, 2022