Quem são os empresários alvos da operação da PF por trocas de mensagens golpistas

Peres, 82 anos, fundador e acionista da Multiplan, também está no grupo de WhatsApp. Ele teria afirmado, segundo reportagem do Metrópoles, que as pesquisas de intenção de voto são manipuladas e que o TSE tem ministros petistas. O empresário ainda colocou em dúvida a lisura das últimas eleições, repetindo um discurso de Bolsonaro que é refutado por especialistas. A assessoria da empresa ainda não se manifestou.