Corpo de Dom Luiz Mancilha será enterrado na Catedral de Vitória

Dom Luiz Mancilha durante missa de encerramento da Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo, em 2013 Crédito: Vitor Jubini - 08/04/2013

O corpo do arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, será enterrado dentro da Catedral Metropolitana de Vitória na quinta-feira (25). As informações são da Arquidiocese de Vitória, que organizará nove missas de corpo presente entra quarta (24) e quinta, também na Catedral, no Centro da Capital.

O sepultamento será na cripta, uma parte subterrânea do edifício da Catedral de Vitória onde estão os restos mortais de sacerdotes importantes para o Espírito Santo, uma tradição antiga como forma de lembrança do trabalho que fizeram desde o começo da Arquidiocese da Capital.

Nesta quarta, o velório acontecerá na Catedral a partir de 9h, e vai até às 21h. A primeira missa de corpo presente será às 10 horas e as demais serão: 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Na quinta (25), acontecerão missas às 6h, 8h e às 10h sendo esta última a missa exequial presidida pelo arcebispo Dom Frei Dario Campos. Em seguida será o sepultamento na cripta da Catedral.

Dom Luiz Mancilha faleceu às 14h40 desta terça-feira (23) aos 80 anos. Ele era diabético e estava internado desde o dia 23 de julho para tratar complicações hepáticas em um hospital particular da capital

No último domingo (21), de acordo com o comunicado da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Guarapari, o arcebispo teve piora considerável do seu estado de saúde.

TRAJETÓRIA

Dom Luiz Mancilha era natural de Pouso Alto (MG), onde nasceu no dia 06 de maio de 1942. Filho de José Vilela de Mancilha e de Olívia Mancilha Mendes, cursou o ensino fundamental no Seminário Cristo Rei em Ferraz de Vasconcelos e o ensino médio no Colégio Regina Pacis.

Fez estudos de filosofia no Instituto Sagrados Corações, em Pindamonhangaba e de teologia na Pontifícia Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Cursou "Teologia da Vida Religiosa" e "Formação para formadores para a Vida Religiosa e Sacerdotal".

Foi ordenado padre no dia 21 de dezembro de 1968, na cidade de Belo Horizonte pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Dom Luiz Mancilha Vilela em 2005 Crédito: A Gazeta

Após sua ordenação, Mancilha foi coordenador de Pastoral Vocacional na Província da Congregação dos Sagrados Corações (SSCC), foi conselheiro provincial e superior do Seminário Sagrados Corações de Pindamonhangaba. Além de ser vigário ecônomo da Igreja Santo Antônio em Santo Antônio do Pinhal.

Em 1981 a Congregação lhe pediu um outro serviço, ser o Superior Provincial da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Em 1985 foi reeleito e nomeado para o mesmo cargo, mas a Igreja no mesmo ano pediu-lhe outra mudança.

EPISCOPADO

No dia 03 de dezembro de 1985, o Papa João Paulo II nomeou Luiz Mancilha Vilela bispo de Cachoeiro do Itapemerim. Sua ordenação episcopal ocorreu em 22 de fevereiro de 1986 pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Seu lema era, em latim, “Ut Pastor Pascet”, que, em tradução livre, significa “Qual Pastor que apascenta”. (Is. 40, 11).

Dom Luiz, então bispo da diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Em Cachoeiro de Itapemirim, o religioso trabalhou incentivando a comunicação impressa, adquirindo uma emissora de rádio e investindo na formação de padres para assumirem o comando desses veículos.

Dezessete anos depois, no dia 3 de dezembro de 2002, foi nomeado arcebispo de Vitória pelo Papa João Paulo II, para ser sucessor de Silvestre Luís Scandián, cargo que assumiu em 23 de fevereiro de 2003, aos 60 anos de idade. Na solenidade de posse, realizada na Catedral da Capital, ele destacou que sua missão era evangelizar da melhor forma e, assim, “queria que todos fossem felizes”.

Dom Luiz toma posse como arcebispo de Vitória Crédito: Cedoc/A Gazeta

Em Vitória trabalhou recuperando a posse da Rádio FM e criando um Centro de Documentação, para resgatar a história não só da Igreja, mas do estado e principalmente, estabelecendo uma comunicação transparente e contínua, com a imprensa local. Dom Luiz era conhecido por gostar das novas linguagens de comunicação e usá-las sempre que possível e necessário.

Como arcebiscpo, Dom Luiz também atuou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como responsável pela Dimensão Missionária e fez parte do Conselho Episcopal Pastoral (Consep).

Em 2017, aos 75 anos, idade estabelecida pelo Código de Direito Canônico para a apresentação da renúncia por idade ao papa, Mancilha solicitou a sua renúncia, que foi acolhida pelo Papa Francisco em 2019. O sucesso escolhido para dar continuidade ao seu legado foi Dom Dario Campos, que foi transferido da diocese de Cachoeiro de Itapemirim para tomar posse como arcebispo de Vitória.