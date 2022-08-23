CNBB divulga nota e lamenta morte de dom Luiz Mancilha

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou, na tarde desta terça-feira (23), nota de pesar pela morte de dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito de Vitória
. Depois de um longo texto mostrando a trajetória de dom Luiz, a CNBB se solidariza com a Arquidiocese de Vitória, com o arcebispo, d. Dario Campos, e com a família do religioso.
“Somos gratos pelos serviços prestados às igrejas particulares de Cachoeiro de Itapemirim
e de Vitória, ao então regional Leste 2 da CNBB e à Igreja do Brasil por meio de sua atuação na ‘dimensão missionária’ e na participação do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, diz a nota.
O documento é assinado pelo presidente da Conferência dos Bispos, dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte; pelo 1º vice-presidente, dom Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre, RS); pelo 2º vice, dom Mário Antônio da Silva (arcebispo de Cuiabá, MT); e pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado (bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ).
“Enviamos o nosso abraço fraterno ao senhor, dom Dario Campos
, aos familiares de dom Luiz Mancilha, aos membros da Congregação dos Sagrados Corações, ao clero de sua diocese e aos irmãos e irmãs das comunidades de sua Igreja Particular. Conte com nossas orações para o descanso eterno deste incansável pastor”, finaliza a nota da CNBB.
Dom Luiz Mancilha morreu na tarde desta terça-feira, num hospital particular de Vitória, onde se tratava de complicações hepáticas há mais de um mês.