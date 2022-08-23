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Leonel Ximenes

CNBB divulga nota e lamenta morte de dom Luiz Mancilha

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se solidarizou com a Arquidiocese de Vitória e com os familiares do arcebispo emérito

Públicado em 

23 ago 2022 às 17:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A notícia da morte de dom Luiz Mancilha no site da CNBB
A notícia da morte de dom Luiz Mancilha no site da CNBB Crédito: Reprodução da internet
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou, na tarde desta terça-feira (23), nota de pesar pela morte de dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito de Vitória. Depois de um longo texto mostrando a trajetória de dom Luiz, a CNBB se solidariza com a Arquidiocese de Vitória, com o arcebispo, d. Dario Campos, e com a família do religioso.
“Somos gratos pelos serviços prestados às igrejas particulares de Cachoeiro de Itapemirim e de Vitória, ao então regional Leste 2 da CNBB e à Igreja do Brasil por meio de sua atuação na ‘dimensão missionária’ e na participação do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, diz a nota.

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O documento é assinado pelo presidente da Conferência dos Bispos, dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte; pelo 1º vice-presidente, dom Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre, RS); pelo 2º vice, dom Mário Antônio da Silva (arcebispo de Cuiabá, MT); e pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado (bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ).

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“Enviamos o nosso abraço fraterno ao senhor, dom Dario Campos, aos familiares de dom Luiz Mancilha, aos membros da Congregação dos Sagrados Corações, ao clero de sua diocese e aos irmãos e irmãs das comunidades de sua Igreja Particular. Conte com nossas orações para o descanso eterno deste incansável pastor”, finaliza a nota da CNBB.
Dom Luiz Mancilha morreu na tarde desta terça-feira, num hospital particular de Vitória, onde se tratava de complicações hepáticas há mais de um mês.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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