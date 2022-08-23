Morre o arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 80 anos, faleceu no início da tarde desta terça-feira (23). A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória.

O velório acontecerá na Catedral de Vitória nesta quarta-feira (24), a partir de 9h, e vai até às 21h. A primeira missa de corpo presente será às 10 horas e as demais serão: 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Na quinta (25), acontecerão missas às 6h, 8h e às 10h sendo esta última a missa exequial presidida pelo arcebispo Dom Frei Dario Campos. Em seguida será o sepultamento na cripta da Catedral.

Dom Luiz era diabético e estava internado desde o dia 23 de julho para tratar complicações hepáticas em um hospital particular da Capital. No último domingo (21), de acordo com o comunicado da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Guarapari, o arcebispo teve piora considerável do seu estado de saúde.

TRAJETÓRIA

Dom Luiz Mancilha era natural de Pouso Alto (MG), onde nasceu no dia 6 de maio de 1942. Filho de José Vilela de Mancilha e de Olívia Mancilha Mendes, cursou o ensino fundamental no Seminário Cristo Rei em Ferraz de Vasconcelos e o ensino médio no Colégio Regina Pacis.

Fez estudos de filosofia no Instituto Sagrados Corações, em Pindamonhangaba e de teologia na Pontifícia Universidade de Minas Gerais (PUC Minas), em Belo Horizonte. Cursou "Teologia da Vida Religiosa" e "Formação para formadores para a Vida Religiosa e Sacerdotal".

Dom Luiz Mancilha Vilela em 2005 Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo A Gazeta

Foi ordenado padre no dia 21 de dezembro de 1968, na cidade de Belo Horizonte pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Após sua ordenação, Mancilha foi coordenador de Pastoral Vocacional na Província da Congregação dos Sagrados Corações (SSCC), foi conselheiro provincial e superior do Seminário Sagrados Corações de Pindamonhangaba. Além de ser vigário ecônomo da Igreja Santo Antônio em Santo Antônio do Pinhal.

Em 1981 a Congregação lhe pediu um outro serviço, ser o Superior Provincial da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Em 1985 foi reeleito e nomeado para o mesmo cargo, mas a Igreja no mesmo ano pediu-lhe outra mudança.

EPISCOPADO

No dia 3 de dezembro de 1985, o Papa João Paulo II nomeou Luiz Mancilha Vilela bispo de Cachoeiro do Itapemerim. Sua ordenação episcopal ocorreu em 22 de fevereiro de 1986 pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Seu lema era, em latim, “Ut Pastor Pascet”, que, em tradução livre, significa “Qual Pastor que apascenta”. (Is. 40, 11).

Dom Luiz, então bispo da diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Em Cachoeiro de Itapemirim, o religioso trabalhou incentivando a comunicação impressa, adquirindo uma emissora de rádio e investindo na formação de padres para assumirem o comando desses veículos.

Dezessete anos depois, no dia 3 de dezembro de 2002, foi nomeado arcebispo de Vitória pelo Papa João Paulo II, para ser sucessor de Silvestre Luís Scandián, cargo que assumiu em 23 de fevereiro de 2003, aos 60 anos de idade.

Na solenidade de posse, realizada na Catedral da Capital, ele destacou que sua missão era evangelizar da melhor forma e, assim, “queria que todos fossem felizes”.

Dom Luiz toma posse como arcebispo de Vitória Crédito: Cedoc/A Gazeta

Em Vitória trabalhou recuperando a posse da Rádio FM e criando um Centro de Documentação, para resgatar a história não só da Igreja, mas do estado e principalmente, estabelecendo uma comunicação transparente e contínua com a imprensa local. Dom Luiz era conhecido por gostar das novas linguagens de comunicação e usá-las sempre que possível e necessário.

Como arcebiscpo, Dom Luiz também atuou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como responsável pela Dimensão Missionária e fez parte do Conselho Episcopal Pastoral (Consep).

Em 2017, aos 75 anos, idade estabelecida pelo Código de Direito Canônico para a apresentação da renúncia por idade ao papa, Mancilha solicitou a sua renúncia, que foi acolhida pelo Papa Francisco em 2019. O sucesso escolhido para dar continuidade ao seu legado foi Dom Dario Campos, que foi transferido da diocese de Cachoeiro de Itapemirim para tomar posse como arcebispo de Vitória.

Durante a sua trajetória, Dom Luiz também foi autor de três livros: "Ore Comigo", "Nos Passos de Jesus" e "Vitrais, um hino a Deus Criador".

GOVERNO DO ES E PREFEITURA DE VITÓRIA DECRETAM LUTO

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial pela morte do arcebispo. "Lamento profundamente a morte de Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, dono de uma vocação que transformou a vida de tantos fiéis e uma voz firme e inconfundível", disse o prefeito Lorenzo Pazolini em nota oficial.

O governo do Estado também decretou luto oficial de três dias. O governador Renato Casagrande publicou em sua conta no Twitter uma mensagem de solidariedade e afirmou que Dom Luiz foi uma grande liderança que deixa um legado para a história do Espírito Santo.

Com tristeza, recebemos a notícia do falecimento de Dom Luiz Mancilha, arcebispo emérito de Vitória, aos 80 anos. Nossas orações estão com a família e toda a comunidade eclesiástica. Que Deus o receba com Sua mão acolhedora. Olhe por nós, Dom Luiz. ? #Luto — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 23, 2022

Dom Luiz foi uma grande liderança. Deixa um grande legado para a história do Espírito Santo. Estamos decretando luto oficial de 3 dias em homenagem à sua vida e por tudo que fez por nosso Estado.



As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. (João 10:27) — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 23, 2022

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso, também se pronunciou. Segundo ele, Dom Luiz "deixa um legado de doação ao próximo e aos ensinamentos de Jesus".

Lamento profundamente o falecimento do arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, que nos deixa um legado de doação ao próximo e aos ensinamentos de Jesus. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fiéis.



Que Deus o acolha em seu Reino! ?️ — Erick Musso (@MussoErick) August 23, 2022

O ex-governador do Estado Paulo Hartung publicou em seu Twitter que o "Espírito Santo perde uma referência de liderança social e religiosa".

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. O Espírito Santo perde uma referência de liderança social e religiosa responsável, com uma uma trajetória lindíssima. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/FH7ghJkuJA — Paulo Hartung (@PauloHartungES) August 23, 2022

O movimento ES em Ação emitiu nota de condolências em que afirma que "como liderança religiosa e arcebispo de Vitória, dom Luiz Mancilha prestou inúmeros serviços à sociedade capixaba e sempre esteve aberto ao diálogo com o setor empresarial em prol da construção de um estado melhor e mais justo".