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Sul do Estado

Mais de 30 celulares são furtados de loja em Cachoeiro de Itapemirim

Criminosos invadiram o local na madrugada deste sábado (27); até o momento, segundo o boletim policial, ninguém foi detido
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 ago 2022 às 11:02

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 11:02

Unidade das lojas Americanas foi arrombada em Cachoeiro de Itapemirim neste sábado (27).
Unidade das lojas Americanas foi arrombada em Cachoeiro de Itapemirim neste sábado (27). Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma unidade das lojas Americanas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada na madrugada deste sábado (27). Segundo o boletim policial, os criminosos entraram no local por volta das 4h e levaram, ao todo, 32 aparelhos telefônicos. Até o momento, ninguém foi detido.
Questionada sobre o caso, a Polícia Militar ressaltou que, nos finais de semana e feriados, a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.
Já a Polícia Civil informou que população pode ajudar nas investigações, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
A Americanas foi procurada para comentar sobre os prejuízos e dar mais detalhes do caso. Assim que houver um retorno, esta matéria será atualizada. 

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