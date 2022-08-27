Mais de 30 celulares são furtados de loja em Cachoeiro de Itapemirim

Uma unidade das lojas Americanas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada na madrugada deste sábado (27). Segundo o boletim policial, os criminosos entraram no local por volta das 4h e levaram, ao todo, 32 aparelhos telefônicos. Até o momento, ninguém foi detido.
Questionada sobre o caso, a Polícia Militar ressaltou que, nos finais de semana e feriados, a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.
Já a Polícia Civil informou que população pode ajudar nas investigações, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
A Americanas foi procurada para comentar sobre os prejuízos e dar mais detalhes do caso. Assim que houver um retorno, esta matéria será atualizada.