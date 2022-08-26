“Não quero mais ir à escola”, diz agredida por não passar cola em Cachoeiro

Menina agredida por alunas de escola tem medo de sofrer novas agressões Crédito: Luiz Gonçalves

A estudante de 12 anos agredida por outras alunas no horário de saída de uma escola estadual em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, disse nesta sexta-feira (26) que não deseja voltar a estudar na unidade. O fato ocorreu há uma semana e ganhou repercussão após vídeos da agressão serem divulgados em redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso.

“No dia, uma delas disse que eu debochei por tirarem notas mais baixas que eu e disseram que me pegariam na saída. Havia várias pessoas em volta (no momento da agressão) e ninguém fez nada. Saí de lá e fui para o trabalho da minha mãe. Cheguei chorando e tremendo, nunca imaginei que passaria por isso. Não quero mais ir para a escola, tenho medo de me baterem de novo, estão me ameaçando”, afirma a adolescente.

A briga foi registrada após as aulas saírem da escola na última sexta-feira (19), na rua do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

A mãe da estudante conta que a filha nunca recebeu advertências por mau comportamento da direção da escola e quer que o caso seja investigado. “É desesperador. Não sei como explicar. Quero justiça, pois pode acontecer a outras meninas também. Então, é preciso prevenir. Espero justiça, policiamento naquela escola para não haver algo pior. E, se uma aluna vai armada? A situação é grave”, alerta a mãe da aluna.

O QUE DIZ A SEDU

Questionada sobre as medidas adotadas após o caso, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , por meio da Superintendência Regional de Cachoeiro esclareceu que, apesar de o fato ter ocorrido fora do ambiente escolar, a direção da unidade de ensino, onde as alunas estudam, agiu de imediato e todas as medidas cabíveis foram adotadas.

“As famílias das alunas foram ouvidas e, a pedido, as estudantes agressoras foram transferidas para outras unidades. A mãe da aluna agredida está recebendo todo o atendimento da escola, onde permanecerá matriculada. A Superintendência segue acompanhando o caso junto ao Conselho Tutelar”, disse em nota a Sedu.

O Conselho Tutelar do município informou que está acompanhando o caso e orientando os pais da vítima.

AGRESSÕES NA ESCOLA

Segundo a Sedu, neste ano foram registrados pela Patrulha Escolar 88 casos de agressão em escolas estaduais envolvendo alunos. A Secretaria da Educação ressalta que em casos de ocorrência de agressão, a orientação às equipes gestores é para que cumpra o Regimento Comum das Escolas, que prevê acionar a família dos envolvidos e a Patrulha Escolar e, sendo o caso, conduzir os envolvidos às autoridades policiais.

INVESTIGAÇÃO POLICIAL

A mãe da aluna agredida procurou a delegacia para denunciar o caso. Sobre o caso, a Polícia Civil afirmou que as diligências e as investigações seguem em andamento da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim.