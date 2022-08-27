Um advogado de 58 anos foi esfaqueado no pescoço na noite de sexta-feira (26), enquanto estava no próprio apartamento, na Praia da Costa , em Vila Velha . O estado de saúde da vítima não foi divulgado e, até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar , o advogado já estava sendo atendido dentro de uma ambulância do Samu quando a equipe chegou ao edifício. No local, ainda segundo a nota da PM, uma pessoa teria informado que a vítima “estaria em um conturbado processo de separação com a mulher, que teria cometido o crime após ter ido até o apartamento”.

Edifício na Praia da Costa onde advogado foi esfaqueado Crédito: Roberto Pratti / TV Gazeta

Na manhã deste sábado (27), a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou por telefone com a esposa da vítima, que negou qualquer envolvimento. A advogada de 51 anos explicou que esteve no apartamento para buscar pertences pessoais, mas saiu assim que soube que o marido estava no imóvel.

Ela também contou que teve um relacionamento conturbado com o advogado durante sete anos e que tem uma medida protetiva contra ele, pois já teria sofrido diversas agressões e ameaças. Segundo ela, um amigo foi junto ao apartamento, mas a notícia de que o marido havia sido ferido teria chegado horas depois.

Síndico do prédio, José Roberto dos Passos contou como ficou sabendo do crime. "Um vizinho viu esse homem ensanguentado, me interfonou e eu liguei para a polícia. Foi feito um curativo básico e ele seguiu caminhando para a ambulância. Isso assustou muito todos os moradores", disse.

Your browser does not support the audio element. Advogado leva facada no pescoço em apartamento na Praia da Costa

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha. “Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas", completa a nota.