Um advogado de 58 anos foi esfaqueado no pescoço na noite de sexta-feira (26), enquanto estava no próprio apartamento, na Praia da Costa, em Vila Velha. O estado de saúde da vítima não foi divulgado e, até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, o advogado já estava sendo atendido dentro de uma ambulância do Samu quando a equipe chegou ao edifício. No local, ainda segundo a nota da PM, uma pessoa teria informado que a vítima “estaria em um conturbado processo de separação com a mulher, que teria cometido o crime após ter ido até o apartamento”.
Na manhã deste sábado (27), a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou por telefone com a esposa da vítima, que negou qualquer envolvimento. A advogada de 51 anos explicou que esteve no apartamento para buscar pertences pessoais, mas saiu assim que soube que o marido estava no imóvel.
Ela também contou que teve um relacionamento conturbado com o advogado durante sete anos e que tem uma medida protetiva contra ele, pois já teria sofrido diversas agressões e ameaças. Segundo ela, um amigo foi junto ao apartamento, mas a notícia de que o marido havia sido ferido teria chegado horas depois.
Síndico do prédio, José Roberto dos Passos contou como ficou sabendo do crime. "Um vizinho viu esse homem ensanguentado, me interfonou e eu liguei para a polícia. Foi feito um curativo básico e ele seguiu caminhando para a ambulância. Isso assustou muito todos os moradores", disse.
Advogado leva facada no pescoço em apartamento na Praia da Costa
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. “Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas", completa a nota.
A corporação também aproveitou para reforçar que a população pode auxiliar nas investigações por meio do Disque-Denúncia (181). “Esta é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações são investigadas e no site oficial é possível anexar imagens”, destacou a PC.