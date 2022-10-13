Colisão entre carro e caminhão carregado com gasolina deixa um ferido na Serra

Um acidente entre um carro e um caminhão carregado com gasolina deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra.
De acordo com a Prefeitura da Serra, o motorista do carro foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital particular da região.
O motorista do caminhão contou que passava pelo cruzamento perto da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina quando foi atingido na lateral pelo carro. O homem não se feriu e a carga não foi afetada com o acidente.
Agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram acionados. Duas faixas foram interditadas para a retirada dos veículos. Até à última atualização desta reportagem os veículos permaneciam no local.