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Em Carapina

Colisão entre carro e caminhão carregado com gasolina deixa um ferido na Serra

Batida foi perto da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina. Motorista do carro foi socorrido e levado para um hospital particular da região

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 08:43

Publicado em 

13 out 2022 às 08:43
Carro e caminhão bateram na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra
Carro e caminhão bateram na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra Crédito: Foto leitor
Um acidente entre um carro e um caminhão carregado com gasolina deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra.
De acordo com a Prefeitura da Serra, o motorista do carro foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital particular da região.
O motorista do caminhão contou que passava pelo cruzamento perto da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina quando foi atingido na lateral pelo carro. O homem não se feriu e a carga não foi afetada com o acidente.
Agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram acionados. Duas faixas foram interditadas para a retirada dos veículos. Até à última atualização desta reportagem os veículos permaneciam no local.

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