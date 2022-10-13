Colisão entre carro e caminhão carregado com gasolina deixa um ferido na Serra

Carro e caminhão bateram na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra Crédito: Foto leitor

Um acidente entre um carro e um caminhão carregado com gasolina deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quinta-feira (13), em Carapina, na Serra.

De acordo com a Prefeitura da Serra, o motorista do carro foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital particular da região.

O motorista do caminhão contou que passava pelo cruzamento perto da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina quando foi atingido na lateral pelo carro. O homem não se feriu e a carga não foi afetada com o acidente.