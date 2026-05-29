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Oitavas de final

Libertadores terá duelo brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro

Jogos de ida e volta serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, entre 11 e 20 de agosto

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 15:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2026 às 15:11
Bruno Henrique e Gerson
Bruno Henrique e Gerson Agif/Folhapress; Zimel Press/Folhapress

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (29) na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.


Os jogos de ida e volta serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, entre 11 e 20 de agosto. Conforme o sorteio, o mata-mata terá um duelo brasileiro entre o Flamengo, atual campeão, e o Cruzeiro.


Entre os paulistas, o Palmeiras pega o Cerro Porteño, enquanto o Corinthians enfrenta o Rosário Central. Já o Mirassol mede forças com a LDU. Campeão em 2023, o Fluminense joga com o estreante Independiente Rivadavia, de Mendoza, na Argentina.


O tetracampeão Estudiantes encara a Universidad Católica do Chile, e o Tolima, da Colômbia, joga contra o Independiente del Valle.

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