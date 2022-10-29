Homem é morto a tiros dentro de distribuidora de bebidas na Serra

(veja acima). A motivação do crime ainda é desconhecida. Um homem foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro Novo Horizonte, na Serra , por volta das 16h40 desta sexta-feira (28). Imagens do sistema de videomonitoramento do local mostram o momento da execução. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Pelo vídeo, é possível ver a vítima encostada no balcão, quando o suspeito aparece dos fundos da loja e, em seguida, efetua os disparos. Os tiros atingem a cabeça do homem, que cai no chão. Assustado, um cliente, aparentemente sem envolvimento com a ação, corre em direção à rua.

Testemunhas contaram para o repórter João Brito, da TV Gazeta, que, após o crime, o suspeito saiu do local caminhando, com a arma na cintura, como se nada tivesse acontecido. O corpo do homem foi recolhido pouco depois das 19h.

As polícia Civil e Militar foram demandadas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.