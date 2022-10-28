Faltam pouco mais de dois meses para o Natal , tempo de troca de presentes e de gestos de solidariedade. Com objetivo de agradar e ajudar o próximo, o projeto social Semear Esperança, de Cachoeiro de Itapemirim, arrecada presentes para idosos que moram em lares de longa permanência no Sul do Estado

O projeto Semear Esperança arrecada presentes para pessoas que moram em lares de longa permanência Crédito: Filipe Vargas

Your browser does not support the audio element. Perfume, chinelo e brinco: os desejos de idosos em asilos no Sul do ES

No Lar João 23, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, o projeto – que existe há 13 anos e conta com oito voluntários diretos – faz a alegria dos moradores que sonham como se fossem crianças.

A coordenadora do Semear Esperança, Ana Busatto, explica que ela e outros membros do grupo vão às casas de repouso e fazem fotos dos idosos com a lista de presente em mãos para saberem o que eles desejam receber.

Os pedidos são simples, como bombons, roupas, brinco, pulseira, cordão, camisa do Flamengo e até mesmo abraço e oração, mas fazem a alegria dos idosos. Além dos presentes, o melhor é receber o carinho de quem faz as doações. Veja alguns pedidos:

Projeto arrecada presentes de Natal para idosos de casas de repouso em Cachoeiro

LEMBRANÇAS QUE MARCAM

O trabalho, que já é feito há alguns anos, gera sempre muitas lembranças. “Quando entregamos a camisa, ele olhou o presente e disse: ‘É bonita’. Quando ele viu o cartão, até a enfermeira precisou comparecer porque ele ficou muito emocionado, o presente era um cartão de Natal. Então são pedidos que marcam muito”, contou Ana.

Para a coordenadora do Lar João 23, Danine de Souza, momentos como esses marcam a vida dos idosos. “Eles ficam extremamente felizes e você vê o olhar de esperança deles. Isso é muito bacana”, contou.

Neste ano, além de Cachoeiro de Itapemirim, o projeto está atendendo outros cinco municípios da região Sul do Estado. Em média, 250 idosos irão receber presentes neste Natal.

Membros do projeto Semear Esperança perguntam aos idosos do Lar João 23 os presentes que querem ganhar Crédito: Filipe Vargas

Segundo a coordenadora do projeto, para participar dessa rede de solidariedade, é preciso entrar em contato com a equipe. “A gente passa a lista dos pedidos, a pessoa escolhe um vovô ou uma vovó, manda os presentes e a gente vai entrar em dezembro”, informou Ana Busatto.

Vale destacar que não é necessário esperar o Natal chegar para ajudar os idosos do Lar João 23 e de outras instituições. Em qualquer época do ano é possível fazer a diferença na vida deles. “Temos pedidos arrecadação de chinelo de dedo, material de higiene pessoal, coisas que eles precisam muito”, comentou Danine, coordenadora do Lar João 23.

Para saber mais sobre a ação e como presentar os idosos em instituições atendidas pelo projeto Semear Esperança, ligue para o número (28) 99941-0997. As doações podem ser feitas até o dia 1º de dezembro. Já para visitar o Lar João 23, é necessário agendar pelo telefone (28) 3521-1136.