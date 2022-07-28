Projeto Social ensina cidadania e educação no trânsito por meio do Kart

Adolescentes de 14 a 18 anos aprendem sobre educação no trânsito nas pistas Crédito: Fãs de Kart/Divulgação

Cidadania e educação no trânsito. Esses são os dois pilares do projeto social ‘Cidadãos do Amanhã’. Por meio do automobilismo, o projeto visa ensinar os princípios básicos da boa convivência nas ruas e os perigos que a cercam. O público alvo são adolescentes de 14 a 18 anos que estudam em escolas localizadas em bairros com muita atuação do tráfico de drogas, e no caso dos mais velhos, os que possuem direito a CNH social. As aulas acontecem todas as terças e quartas no Fãs de Kart GP Indoor, em Jardim Camburi, Vitória.

O projeto é fruto da Lei de Incentivo ao esporte do Governo Federal, que estimula empresas a destinarem parte do ICMS do ano anterior para causas sociais relacionadas ao esporte. Durante o dia em que os alunos estão no programa, são distribuídos lanches, camisas e medalhas para todos que participam. Além disso, recebem aula de cidadania, aula de pilotagem e entram na pista para disputarem uma corrida de kart amador. São cerca de 30 a 40 alunos que vão ao kartódromo participar do projeto; ao todo, serão 1.280 adolescentes contemplados.

O presidente da Associação de Kart Amador do Espírito Santo, Renato Pereira, afirmou que o projeto é importante para ensinar os princípios básicos do trânsito. “Durante as aulas, os alunos aprendem coisas como a preferência do pedestre, o respeito aos outros condutores e que lugar de correr é na pista, não no trânsito”, contou.

Os alunos aprendem na práOs alunos aprendem na prática que velocidade e competição só é permitido na pistatica que velocidade só combina na pista Crédito: Fãs de Kart/Divulgação

Ele também afirma que a iniciativa cumpre bem com seu papel social de formar cidadãos para o futuro e se diz encantado com o retorno que recebe dos participantes: “Ao final do dia, os alunos registram aquilo que a experiência representou para eles e nós lemos relatos muito tocantes. Quando eles chegam aqui, o sentimento deles é de que não têm direito de entrar na pista, mas quando vão embora, não conseguem esconder a felicidade do rosto”.