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Bela iniciativa

Projeto Social ensina cidadania e educação no trânsito por meio do Kart

'Cidadão do Amanhã' é fruto da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal e atende mais de 1.200 alunos de escolas em locais afetados pelo tráfico de drogas
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 jul 2022 às 08:00

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 08:00

Adolescentes de 14 a 18 anos aprendem sobre educação no trânsito nas pistas
Adolescentes de 14 a 18 anos aprendem sobre educação no trânsito nas pistas Crédito: Fãs de Kart/Divulgação
Cidadania e educação no trânsito. Esses são os dois pilares do projeto social ‘Cidadãos do Amanhã’. Por meio do automobilismo, o projeto visa ensinar os princípios básicos da boa convivência nas ruas e os perigos que a cercam. O público alvo são adolescentes de 14 a 18 anos que estudam em escolas localizadas em bairros com muita atuação do tráfico de drogas, e no caso dos mais velhos, os que  possuem direito a CNH social. As aulas acontecem todas as terças e quartas no Fãs de Kart GP Indoor, em Jardim Camburi, Vitória.
O projeto é fruto da Lei de Incentivo ao esporte do Governo Federal, que estimula empresas a destinarem parte do ICMS do ano anterior para causas sociais relacionadas ao esporte. Durante o dia em que os alunos estão no programa, são distribuídos lanches, camisas e medalhas para todos que participam. Além disso, recebem aula de cidadania, aula de pilotagem e entram na pista para disputarem uma corrida de kart amador. São cerca de 30 a 40 alunos que vão ao kartódromo participar do projeto; ao todo, serão 1.280 adolescentes contemplados.
O presidente da Associação de Kart Amador do Espírito Santo, Renato Pereira, afirmou que o projeto é importante para ensinar os princípios básicos do trânsito. “Durante as aulas, os alunos aprendem coisas como a preferência do pedestre, o respeito aos outros condutores e que lugar de correr é na pista, não no trânsito”, contou.
Os alunos aprendem na práOs alunos aprendem na prática que velocidade e competição só é permitido na pistatica que velocidade só combina na pista
Os alunos aprendem na práOs alunos aprendem na prática que velocidade e competição só é permitido na pistatica que velocidade só combina na pista Crédito: Fãs de Kart/Divulgação
Ele também afirma que a iniciativa cumpre bem com seu papel social de formar cidadãos para o futuro e se diz encantado com o retorno que recebe dos participantes: “Ao final do dia, os alunos registram aquilo que a experiência representou para eles e nós lemos relatos muito tocantes. Quando eles chegam aqui, o sentimento deles é de que não têm direito de entrar na pista, mas quando vão embora, não conseguem esconder a felicidade do rosto”.
Renato contou que o projeto é apoiado por empresas que doam parte do seu ICMS para que as despesas do programa sejam custeadas, e afirmou que tem planos para utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Estadual, através da Secretaria de Esportes (Sesport). “Com a Lei de Incentivo do Governo do Estado, iremos ampliar para 3.000 alunos contemplados pelo projeto, com a parceria de empresas dispostas a investir no futuro e na educação”, afirmou.

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