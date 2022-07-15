  • Agenda Esportiva #1: confira as competições do fim de semana 16 e 17/07 no ES
Esporte capixaba

Agenda Esportiva #1: confira as competições do fim de semana 16 e 17/07 no ES

Fique ligado nos principais eventos esportivos do Espírito Santo neste final de semana
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 jul 2022 às 16:40

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 16:40

Atletas capixabas entram em ação em diversas modalidades. De norte à sul do Estado tem competições para movimentar o fim de semana. Confira a agenda esportiva de A Gazeta e fique ligado para não perder nenhuma atração!

SÁBADO (16)

  • Circuito Surf de Base Capixaba - 2ª Etapa - Ilha de Guriri
    Categorias:     sub-10/12/14/16/18 / Open Masculino / Open Feminino / Master / Kahuna
    Competição com entrada franca, baterias começam às 7h

  • Campeonato Estadual de Beach Soccer - 3ª Rodada - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
    Jogo 1:  Vitória x Rio Novo do Sul - 8h (masculino)
    Jogo 2: Cariacica x Linhares - 9h (feminino)
    Jogo 3: Vila Velha x Vitória - 10h (master)
    Jogo 4: Vitória x Rio Novo do Sul - 11h (feminino)
    Jogo 5: Vila Velha x Colatina - 12h (masculino)
     
  • Jogos Universitários - Semifinais do Basquete Masculino - Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste
    Fucape x UVV Med - 10h
    FDV x UVV Imperador - 11h30

  • Jogos Universitários - 1ª Rodada do Futsal Masculino 
    Multivix x UFES Grupa - 13h
    UFES Engenharia x UFES Financeiras - 14h
    Multivix x Unisales - 15h30

  • Brasileirão Série D - 14ª Rodada
    Bahia de Feira x Nova Venécia - (Arena Cajueiro, Feira de Santana-BA) - 16h
    Real Noroeste x Pouso Alegre - (José Olímpio, Águia Branca) - 16h
  • Copa Espírito Santo - Semifinal
    Estrela do Norte x Vitória F.C - (Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim) - 16h

  • Capixabão Feminino - 3ª Rodada
    Vila Nova x Aster - (Manuel de Araújo, Vila Velha) - 20h

DOMINGO (17)

  • Meia Maratona das Montanhas de Guarapari - Arraial de Jabuti
    Largada às 7h pela entrada do Arraial de Jabuti, as margens da BR101 na Lanchonete Casa da Figueira.
    A disputa contará com duas distâncias: 13 km e 21km, com premiação para os cinco primeiros colocados.
  • Campeonato Estadual de Beach Soccer - 3ª Rodada - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
    Jogo 1: Marechal Floriano x Viana - 8h (masculino)
    Jogo 2: Afonso Cláudio x Domingos Martins - 9h (feminino)
    Jogo 3: Marechal Floriano x Anchieta - 10h (master)
    Jogo 4: Vila Velha x Anchieta - 11h (feminino)
    Jogo 5: Anchieta x Cariacica - 12h (masculino)
  • Jogos Universitários - Futsal Masculino - Ginásio Paulo Pimenta (Sesport), Bento Ferreira
    Multivix x UVV - 9h
    Multivix x Unisales - 10h30
    UVV Imperador x Multivix - 12h30
    UFES x UVV Imperador - 13h30

  • Jogos Universitários - Final do Futsal Feminino 
    UFES x Multivix - 15h

  • Jogos Universitários - Final do Futsal Masculino
    Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14 - 16h30

  • Capixabão Feminino - 3ª Rodada
    Serra x São Geraldo - (Robertão, Serra) - 15h 

