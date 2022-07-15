Agenda Esportiva #1: confira as competições do fim de semana 16 e 17/07 no ES

SÁBADO (16)
- Circuito Surf de Base Capixaba - 2ª Etapa - Ilha de Guriri
Categorias: sub-10/12/14/16/18 / Open Masculino / Open Feminino / Master / Kahuna
Competição com entrada franca, baterias começam às 7h
- Campeonato Estadual de Beach Soccer - 3ª Rodada - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
Jogo 1: Vitória x Rio Novo do Sul - 8h (masculino)
Jogo 2: Cariacica x Linhares - 9h (feminino)
Jogo 3: Vila Velha x Vitória - 10h (master)
Jogo 4: Vitória x Rio Novo do Sul - 11h (feminino)
Jogo 5: Vila Velha x Colatina - 12h (masculino)
- Jogos Universitários - Semifinais do Basquete Masculino - Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste
Fucape x UVV Med - 10h
FDV x UVV Imperador - 11h30
- Jogos Universitários - 1ª Rodada do Futsal Masculino
Multivix x UFES Grupa - 13h
UFES Engenharia x UFES Financeiras - 14h
Multivix x Unisales - 15h30
- Brasileirão Série D - 14ª Rodada
Bahia de Feira x Nova Venécia - (Arena Cajueiro, Feira de Santana-BA) - 16h
Real Noroeste x Pouso Alegre - (José Olímpio, Águia Branca) - 16h
- Copa Espírito Santo - Semifinal
Estrela do Norte x Vitória F.C - (Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim) - 16h
- Capixabão Feminino - 3ª Rodada
Vila Nova x Aster - (Manuel de Araújo, Vila Velha) - 20h
DOMINGO (17)
- Meia Maratona das Montanhas de Guarapari - Arraial de Jabuti
Largada às 7h pela entrada do Arraial de Jabuti, as margens da BR101 na Lanchonete Casa da Figueira.
A disputa contará com duas distâncias: 13 km e 21km, com premiação para os cinco primeiros colocados.
- Campeonato Estadual de Beach Soccer - 3ª Rodada - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
Jogo 1: Marechal Floriano x Viana - 8h (masculino)
Jogo 2: Afonso Cláudio x Domingos Martins - 9h (feminino)
Jogo 3: Marechal Floriano x Anchieta - 10h (master)
Jogo 4: Vila Velha x Anchieta - 11h (feminino)
Jogo 5: Anchieta x Cariacica - 12h (masculino)
- Jogos Universitários - Futsal Masculino - Ginásio Paulo Pimenta (Sesport), Bento Ferreira
Multivix x UVV - 9h
Multivix x Unisales - 10h30
UVV Imperador x Multivix - 12h30
UFES x UVV Imperador - 13h30
- Jogos Universitários - Final do Futsal Feminino
UFES x Multivix - 15h
- Jogos Universitários - Final do Futsal Masculino
Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14 - 16h30
- Capixabão Feminino - 3ª Rodada
Serra x São Geraldo - (Robertão, Serra) - 15h