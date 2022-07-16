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Judô

Ketleyn Quadros e Daniel Cargnin conquistam bronze no Grand Prix

Ketelyn ficou com a medalha após derrotar a israelense Gili Sharir. Já Daniel Cargnin venceu o duelo contra outro brasileiro, Pedro Medeiros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2022 às 14:23

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 14:23

Ketelyn Quadros e Daniel Cargnin representaram bem o Brasil em Zagreb
Ketelyn Quadros e Daniel Cargnin representaram bem o Brasil em Zagreb Crédito: Twitter Ketleynjudo/Divulgação e Instagram/Divulgação
O Brasil conquistou duas medalhas na manhã deste sábado nas finais do Grand Prix de Zagreb, na Croácia. Ketleyn Quadros conseguiu vaga na disputa do bronze e foi a primeira a garantir medalha com vitória sobre a israelense Gili Sharir. A outra medalha de bronze ficou com Daniel Cargnin, que venceu o duelo brasileiro com Pedro Medeiros. Guilherme Schimidt também foi para a disputa do bronze, mas foi derrotado por decisão da arbitragem.
O Brasil veio para o segundo dia do Grand Prix de Zagreb com oito atletas na disputa: Ketleyn Quadros e Tamires Crude nos 63kg; Luana Carvalho e Maria Portela nos 70kg; Pedro Medeiros e Daniel Cargnin nos 73kg; e Guilherme Schimidt e Vinícius Panini nos 81kg.
Metade deles, Pedro, Daniel, Guilherme e Ketleyn, avançaram para a disputa do bronze. Ketleyn foi a primeira a disputar a medalha e confirmou o bronze para o Brasil diante da israelense Gili Sharir. A canadense Catherine Beauchemin-Pinard, que venceu a brasileira na semifinal, ficou com o ouro. A prata ficou com a venezuelana Anriquelis Barrios.

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Um ano após ganhar medalha olímpica em Tóquio, Daniel Cargnin voltou a conquistar uma medalha no Circuito Mundial. O brasileiro derrotou o compatriota Pedro Medeiros para garantir o bronze e sua primeira medalha na nova categoria de 73kg. O ouro ficou com o italiano Manuel Lombardo, que venceu o cubano Magdiel Estrada na final.
Guilherme Schmidt foi o último brasileiro nas disputas e não conseguiu fechar a competição com medalha. O brasileiro perdeu para o georgiano Tato Grigalashvili, número 1 do mundo. Guilherme foi superado no golden score por hansokumake.
A seleção brasileira de judô competirá novamente neste domingo no último dia do Grand Prix de Zagred; Giovana Santos (+78kg), Mayra Aguiar (78kg), Luanh Rodrigues (90kg), André Humberto (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva (+100kg) serão os representantes brasileiros. As disputas começar a partir das 5h.

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