Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Rafaela Silva perde para mongol e cai na estreia do Grand Prix de Judô de Zagreb
Grand Prix de Judô

Rafaela Silva perde para mongol e cai na estreia do Grand Prix de Judô de Zagreb

Judoca brasileira foi superada em duelo marcado por fortes reclamações contra a arbitragem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2022 às 14:16

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 14:16

Judô
Rafaela vinha em boa fase após o Grand Slam de Budapeste Crédito: Pedro Ramos/rededoesporte.gov.br
O primeiro dia do Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia, terminou sem atletas brasileiros nas fases finais e, portanto, sem medalhas para o país. O Brasil teve oito representantes no tatame nesta sexta-feira, inclusive a campeã olímpica Rafaela Silva, que perdeu logo na estreia, uma semana depois de ser medalhista de prata no Grand Slam de Budapeste.
Competidora dos 57kg, a judoca de 30 anos foi superada pela mongol Inchinkhorloo Munkhtsedev, em duelo marcado por reclamações. Ao fim da luta, Rafaela protestou contra as decisões da arbitragem e questionou a validação do wazari que confirmou a vitória da adversária. A indignação se deu porque a brasileira teve um lance parecido, que, segundo a interpretação dos árbitros, não contou pontos.
Um dos judocas que chegou mais longe nesta sexta-feira foi Matheus Takaki, de 22 anos. Em sua primeira participação em um Grand Prix defendendo a equipe principal, ele venceu o italiano Diego Rea na primeira rodada e perdeu as oitavas de final para o georgiano Giorgi Sardalashvili, por imobilização.

Veja Também

Basquete paralímpico do Brasil mira topo da América

Maior evento de velocidade do ES, Speed Festival vai agitar Guarapari

Outros quatro brasileiros conseguiram chegar às oitavas e, assim como Takaki, não avançaram além disso. No masculino, Willian Lima foi eliminado por Yanislav Gerchev, da Bulgária, na disputa dos 66kg, mesma categoria em que Eric Takabatake foi derrotado no golden score pelo holandês Ivo Verhorstert, após sofrer um wazari.
Na competição feminina, Jéssica Lima caiu para a israelense Timna Newlson Levy, atual número dois do mundo, nos 66kg, e Maria Taba perdeu para a japonesa Uta Abe, tricampeã mundial e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos 52kg. Já Amanda Lima (48kg), assim como Rafaela Silva, foi eliminada ainda na primeira rodada, para Laura Martinez Abelenda, da Espanha.
O Brasil terá mais judocas no tatame a partir das 5 horas de sábado (16), dia que terá lutas de Tamires Crude (63kg), Ketleyn Quadros (63kg), Luana Carvalho (70kg), Maria Portela (70kg), Daniel Cargnin (73kg), Pedro Medeiros (73kg), Vinicius Panini (81kg) e Guilherme Schimidt (81kg).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados