Maior evento de velocidade do ES, Speed Festival vai agitar Guarapari

Competição marca a volta dos eventos automobilísticos de supermáquinas ao Espírito Santo Crédito: Scandar/Divulgação

Espírito Santo voltará a ser palco do automobilismo brasileiro. Os amantes do esporte a motor terão a oportunidade de prestigiar o maior evento de velocidade do Estado, o Speed Festival, que acontecerá dia 16 de julho, no Aeródromo de Guarapari. A corrida terá o formato de meia milha e contará com a presença do capixaba Hugo Cibien, piloto da Império Endurance Brasil, pela equipe Sigma Kraucher.

O evento é uma iniciativa da união de dois grupos, a GSN e Apex Partners, que visa desenvolver o automobilismo no Estado com a ampliação e aquisição de estruturas fixas que possam abrigar competições esportivas.

O organizador do Speed Festival, Scandar Nemer, da holding GSN, afirmou ser o começo de uma parceria que visa o futuro do esporte no Estado. “Nasce com o Speed Festival um esforço conjunto, que vai muito além deste evento de meia milha, dividindo para somar forças bem-intencionadas em prol do automobilismo em nosso Estado, que até aqui, ainda carece de estruturas que possibilitem o seu desenvolvimento”.

Para Hugo, a iniciativa é importantíssima e destaca o interesse do capixaba pelo automobilismo. “É uma realidade que estamos vivendo há alguns anos; os brasileiros estão novamente muito interessados no automobilismo nacional, e os capixabas também. O Espírito Santo sempre abraçou o esporte, e agora temos o crescimento do Speed Festival como grande iniciativa do gênero no Estado, o que é muito positivo, pois é um evento de alto nível com máquinas que sempre ocuparam o imaginário do público.”