Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • "Desde o 1° título, não leio comentários sobre mim na internet", diz Bia Haddad
Fora dos holofotes

"Desde o 1° título, não leio comentários sobre mim na internet", diz Bia Haddad

Tenista brasileira de maior destaque no cenário atual, se mantém distante da mídia para manter o foco total em suas competições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 09:25

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 09:25

Tênis
A tenista brasileira Bia Haddad  Crédito: Robert Prange / Getty Images
Bia Haddad Maia é a maior tenista brasileira da atualidade. A jovem de 26 anos alcançou marcas históricas nas últimas semanas e nunca teve o nome tão procurado no Google, mas prefere se manter longe de toda a badalação. A paulista não lê reportagens sobre ela e usa as redes sociais, principalmente, para manter contato com outras tenistas.
Na tarde desta quarta-feira (6), em São Paulo, Bia recebeu a imprensa para comentar a respeito da temporada vitoriosa na Inglaterra, e foi bombardeada de perguntas sobre o sentimento de figurar um dos lugares mais altos da elite do tênis mundial. Os questionamentos se repetiam, porque a atleta dizia, com sobriedade, que estava ciente das conquistas, mas preferia manter os pés no chão.
Não é que Bia não esteja ligando para suas vitórias e o carinho do público, mas essa é a forma que ela encontrou para se manter focada, concentrada e forte durante as competições. Ver a felicidade da avó Arlete, de 89 anos, acompanhando sua carreira é o que basta.
"Desde que eu ganhei meu primeiro título no saibro (WTA 125 de Saint Malo, na França), eu não abro matéria, não leio coisas sobre mim. Eu não procuro por aceitação, elogio ou crítica. Não procuro essa badalação de fora. Fico feliz em dar essa alegria ao brasileiro, mas já passei momentos muito duros na minha carreira e esses são difíceis de aguentar", disse Bia
"Hoje, eu estou aqui sentada num momento bacana na minha vida. O que eu busco é ter o equilíbrio. Daqui três meses, eu não sei o que pode acontecer. E para mim, é muito importante dar alegria a minha família. Não tem orgulho maior de chegar e conseguir ver minha vó assistindo e torcendo. Isso basta", acrescentou.

Veja Também

Seleção masculina bate Alemanha na Liga das Nações de vôlei

Walter Casagrande deixa a Rede Globo: 'Um alívio para os dois lados'

Além da blindagem, Bia conta que durante as competições, ela procura espairecer em momentos de folga e conhecer a cidade em que está. "A minha equipe representa o meu trabalho, são pessoas muito tranquilas e para mim é fundamental o ambiente em que você está inserido. A gente joga uma, duas horas, mas está com essas pessoas o dia inteiro. O Rafa (técnico) me ensinou a olhar o lado humano, apesar do tênis. Quando estivemos na Inglaterra, também passeamos, conhecemos lugares. É importante", falou.
Bia venceu dois torneios WTA 250 seguidos em duas semanas - Nottingham e Birmingham -, chegou a 25ª posição do ranking mundial de simples e assim igualou nada menos do que Maria Esther Bueno.
Com isso, ela chegou em Wimbledon como cabeça de chave e entre as dez mais cotadas ao título em quase todas as casas de apostas mais conhecidas. Apesar disso, o início da caminhada no Grand Slam não saiu como planejado. Bia foi derrotada pela eslovena Kaja Juvan (#62, 21 anos): 6/4, 4/6 e 6/2.
"É um momento muito especial e bacana. Basicamente, essas oito semanas foram vividas da mesma forma como todas as outras do ano. A gente tem a mesma rotina independente do momento. Acho que a única diferença dos torneios preparatórios foi a minha oscilação. Ficar extremamente feliz com as conquistas nos preparatórios não me fez tirar o foco. Mas eu vi, em Wimbledon, que preciso ser cada vez mais uma jogadora agressiva. Fiquei ansiosa, poderia ter sido mais corajosa, arriscar mais", analisou Bia.
Agora, Bia terá uns dias de folga no Brasil e logo viaja para Canadá e Estados Unidos para os torneios preparatórios antes do US Open, que começa em 29 de agosto. "Quero construir um jogo agressivo. Tem alguns pontos que ainda preciso melhorar, e pretendo elevar de patamar. Tracei objetivo de terminar entre as 50 e alcancei. Agora a gente traçou estar entre os 25 até o fim do ano", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes São Paulo (SP) Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados