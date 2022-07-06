Seleção masculina bate Alemanha na Liga das Nações de vôlei

Seleção brasileira conquista vitória importante e se mantém na zona de classificação Crédito: Instagram CBV/Divulgação

A seleção masculina de vôlei estreou com vitória na terceira e última semana da primeira fase da Liga das Nações, com jogos em Osaka (Japão). Nesta quarta-feira (6), os brasileiros venceram a Alemanha por três sets a um (25/27, 25/17, 25/20 e 25/19), de virada, em duelo pela oitava rodada. As informações são da Agência Brasil.

A sexta vitória na competição, sendo a quarta consecutiva, manteve o Brasil na zona de classificação às quartas de final, marcada para os dias 20 a 23 deste mês, em Bolonha (Itália). A seleção comandada por Renan dal Zotto, atual campeã, manteve-se na sexta posição, com 18 pontos. Os oito primeiros avançam de fase.

"Depois de uma semana de viagem e treino, começamos um pouco devagar na partida, mas o importante é que conseguimos o resultado positivo e os três pontos para dar mais um passo para a classificação para a fase final", disse o ponteiro Yoandy Leal, destaque da partida com 21 pontos, ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O Brasil volta a quadra na quinta-feira (7), às 6h (horário de Brasília), diante do Canadá. Na sexta-feira (8), às 3h40, o compromisso será contra a França. No domingo (10), às 7h10, os brasileiros encerram a primeira fase da Liga encarando os anfitriões japoneses.