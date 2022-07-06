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Vitória importante

Seleção masculina bate Alemanha na Liga das Nações de vôlei

De virada, equipe brasileira consegue vitória contundente na estreia da última semana da primeira fase da competição.  Essa é a sexta vitória do Brasil na competição, sendo a quarta consecutiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2022 às 18:47

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 18:47

Seleção brasileira conquista vitória importante e se mantém na zona de classificação
Seleção brasileira conquista vitória importante e se mantém na zona de classificação Crédito: Instagram CBV/Divulgação
A seleção masculina de vôlei estreou com vitória na terceira e última semana da primeira fase da Liga das Nações, com jogos em Osaka (Japão). Nesta quarta-feira (6), os brasileiros venceram a Alemanha por três sets a um (25/27, 25/17, 25/20 e 25/19), de virada, em duelo pela oitava rodada. As informações são da Agência Brasil.
A sexta vitória na competição, sendo a quarta consecutiva, manteve o Brasil na zona de classificação às quartas de final, marcada para os dias 20 a 23 deste mês, em Bolonha (Itália). A seleção comandada por Renan dal Zotto, atual campeã, manteve-se na sexta posição, com 18 pontos. Os oito primeiros avançam de fase.
"Depois de uma semana de viagem e treino, começamos um pouco devagar na partida, mas o importante é que conseguimos o resultado positivo e os três pontos para dar mais um passo para a classificação para a fase final", disse o ponteiro Yoandy Leal, destaque da partida com 21 pontos, ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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O Brasil volta a quadra na quinta-feira (7), às 6h (horário de Brasília), diante do Canadá. Na sexta-feira (8), às 3h40, o compromisso será contra a França. No domingo (10), às 7h10, os brasileiros encerram a primeira fase da Liga encarando os anfitriões japoneses.
"Hoje (quarta) enfrentamos uma equipe de mais força física. Amanhã (quinta), teremos um adversário que erra menos, que cada ponto precisa ser conquistado. Eles jogam com bolas mais rápidas, muito técnico e que vem dando dificuldades para todos as equipes que os enfrentaram", projetou Renan, também em depoimento ao site da CBV.

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